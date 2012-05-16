16日盘前分析：短线或现超跌反弹

受欧美股指大幅下跌影响，昨日沪深两市延续弱势震荡走势，对经济基本面的担忧仍然是当前制约市场走向的一个重要因素，不过午後的探底回升显示出市场短线做空动能有所减弱。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受欧美股指大幅下跌影响，昨日沪深两市延续弱势震荡走势，对经济基本面的担忧仍然是当前制约市场走向的一个重要因素，不过午後的探底回升显示出市场短线做空动能有所减弱。

从技术层面分析，近期A股持续下跌，技术指标超卖明显，大盘的超跌反弹可谓一触即发；同时目前沪综指虽跌破60日均线，但其是否有效跌破仍需观察，因此，短期内A股继续调整的空间或较为有限。

从外围市场看，美国股市周二收低，为过去10日来第八日下降，因希腊政治僵局的不确定性令投资者有理由保持谨慎，卖家在尾盘时段大举进场。市场近日对於希腊将退出欧元区的预期持续升温，导致欧美股市连续大幅下挫。

笔者认为，在外围不稳定因素增加，国内经济忧虑上升的格局下，市场似难自行摆脱弱势。政策因素将成为未来一段时间左右行情的关键因素。

操作上，尽管沪深两市後续调整的空间并不大，但对个股的杀伤力仍不得轻视，因此资金首要选择防御性较好的板块，如大消费板块，同时挑选近期表现相对超跌的板块。

消息面，在年内第二次降准利好刺激下，本周前两个交易日银行间市场资金面大幅改善，各期限资金利率连续下行。其中，标杆品种7天期质押式回购加权平均利率创下两个月新低。市场人士表示，未来银行体系流动性有望持续向好，但考虑到影响月内资金面的负面因素仍多，资金利率短期继续下行空间有限。

另外，昨日家电板块呈现整体性上涨，成为市场为数不多的亮点。业内人士向记者透露，这或许与市场预期新一轮家电业刺激政策即将出台有关。家电行业人士预计，高能效节能家电产品有望获得补贴，这将成为家电下乡、以旧换新等激励政策之後家电行业新的“发动机”。（完）

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