25日盘前分析：短期将维持区间震荡

受到不佳的经济数据和外围市场的大幅波动等不利因素影响，近期A股市场始终延续窄幅震荡的走势。政策面的利好消息并未给市场带来明显的提振，大盘後市走向仍然不明朗。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到不佳的经济数据和外围市场的大幅波动等不利因素影响，近期A股市场始终延续窄幅震荡的走势。政策面的利好消息并未给市场带来明显的提振，大盘後市走向仍然不明朗。

从外围市场看，美国股市周四收盘涨跌互现，标普500指数和道指小幅收涨，连续第三日上演尾盘走势逆转，但Nasdaq指数走低，之前NetApp发布的疲弱营收预期令科技支出前景受到质疑。

根据最新公布的数据，中国5月汇丰制造业PMI预览值为48.7，较4月终值49.3有所回落；5月汇丰制造业PMI新出口订单指数为47.8。数据显示国内经济放缓的压力有所加大，在小幅反弹後，再度回归低迷，而制造业活动在五月再次放缓，反映了出口订单的疲软。

笔者认为，权重股的企稳持续性差、量能难以持续放大、外围市场不佳等因素仍严重制约大盘，在经历持续低迷後，股指虽有反弹机会，但空间有限。大盘或采取弱势震荡的走势，来等待实质性信号的出现。

一方面，在经济持续下滑的背景下，虽然央行启用降准举措来释放流动性，但是企业借贷成本高企、盈利下滑的现象依然存在，市场对经济下行的担忧仍在。

另一方面，希腊风险再度升温，欧洲前景重回暗淡，美国数据多有反复，全球市场资金避险情绪上升。在全球股指哀鸿遍野的背景下，A股短期恐难以独善其身。

操作上，鉴於政策利好尚难对行情产生直接推动，建议投资者保持谨慎，对前期反复炒作的热点予以规避。

消息面，东诚生化（002675.sz）、顺威股份（002676.sz）、浙江美大（002677.sz）三家公司今日在中小企业板上市。从这批公司开始，上市公司首次公开发行网下配售股份比例增加，且没有强制的锁定期，公开发行股份在上市首日可全部流通。

另外，24日综合多家专业投资机构信息，社保基金已向新设立的投资组合拨付百亿元资金，并已开始建仓，周期约一个月。此後，社保基金还将有百亿元新资金继续拨付给上述投资组合。（完）

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