15日午间分析：沪指早盘反弹受阻

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜美股收高以及希腊股市狂涨10%以上的影响，今日A股市场早盘呈现窄幅震荡态势。尽管外围回暖一度领指数重回2300点上方，但是受到周末希腊大选以及周末效应的影响，指数上攻明显犹豫，前期强势的地产股陷入调整，对市场人气形成一定冲击，午盘沪综指报收於2299.77点，微涨0.17%。
笔者认为，由於临近周末，希腊大选在即，市场谨慎情绪有所升温，虽然短期技术反弹动力仍在，但是面对指数上方压力，大盘上攻意愿并不强烈，预计近期大盘仍将维持指数区间震荡，个股活跃的态势。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。