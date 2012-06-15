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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 15日 星期五 11:59 BJT

15日午间分析：沪指早盘反弹受阻

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜美股收高以及希腊股市狂涨10%以上的影响，今日A股市场早盘呈现窄幅震荡态势。尽管外围回暖一度领指数重回2300点上方，但是受到周末希腊大选以及周末效应的影响，指数上攻明显犹豫，前期强势的地产股陷入调整，对市场人气形成一定冲击，午盘沪综指报收於2299.77点，微涨0.17%。

笔者认为，由於临近周末，希腊大选在即，市场谨慎情绪有所升温，虽然短期技术反弹动力仍在，但是面对指数上方压力，大盘上攻意愿并不强烈，预计近期大盘仍将维持指数区间震荡，个股活跃的态势。（完）

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