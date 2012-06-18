18日盘前分析：外围牵动A股神经

在短期国内数据进入空白期、宽松政策逐步加码的背景下，上周A股日K线呈现“阴阳交替”的走势，表明市场心态谨慎，多空持续拉锯均不敢大肆出击，围绕2300点整数关口展开了激烈地争夺。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在短期国内数据进入空白期、宽松政策逐步加码的背景下，上周A股日K线呈现“阴阳交替”的走势，表明市场心态谨慎，多空持续拉锯均不敢大肆出击，围绕2300点整数关口展开了激烈地争夺。

从技术层面分析，市场对2300点的争夺仍将延续；如果沪综指继续向上还面临着2348-2365点的缺口压力，只有回补缺口後，站稳中短期均线以上，才能认为市场持续走好，否则市场只能是反弹而不是趋势性反转。

从外围市场看，美国股市周五收升，连升第二周，因投资人寄望如果周日希腊大选对市场带来动荡，全球主要央行将联合行动。欧洲方面，欧洲股市周五收升，Euro STOXX 50指数触及近四周来最高收位，因投资人臆测全球主要央行将应对周日扣人心弦的希腊大选结果采取联合行动，这盖过了对这次选举的不安情绪。

本周有两个事件需要关注：一个是希腊大选，另一个是6月21日美联储的议息会议。如果消息面偏正面，对市场反弹会构成一定支持，否则将影响市场情绪。

最新消息，希腊政府深夜公布的议会选举初步统计结果显示，在当天举行的议会选举中，支持紧缩措施的新民主党得票率居第一位，市场认为大选结果公布後希腊退出欧元区可能锐减。

美国上周初请失业金人数上升0.6万人至38.6万人，不及市场预期；同时，季调後CPI月率下降0.3%，创下2008年12月以来的最大降幅。劳动力市场复苏乏力以及通胀压力减弱，令美联储量化宽松预期再度升温。

笔者认为，目前市场运行点位应该说是政策所能接受的区间，因此预计在近一段时间内股指在当前点位附近震荡的可能较大。随着希腊大选、QE3等外围谜题陆续揭晓，後市A股走势将步入关键时期。

消息面，权威人士日前表示，监管部门鼓励基金公司多推固定收益类产品，满足大众投资者的需求，希望未来固定收益类产品能占到基金总资产的一半。目前，基金公司最多可以同时上报3只固定收益类产品的募集申请。（完）

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