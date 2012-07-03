4日盘前分析：短线弱势格局难改

在外围市场回暖的背景下，昨日沪深两市股指在金融、地产两大权重板块发力下一度震荡反弹，但由於市场成交量制约，指数进一步反弹受阻，午後震荡回落，尾盘勉强收红。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在外围市场回暖的背景下，昨日沪深两市股指在金融、地产两大权重板块发力下一度震荡反弹，但由於市场成交量制约，指数进一步反弹受阻，午後震荡回落，尾盘勉强收红。

从欧美市场看，美国股市周二连升第三天，因油价大涨提振油股，且交易商消化了对央行将进一步实施刺激措施预期值增加的因素。

从技术层面分析，在指数反弹过程中，量能释放极为有限，市场观望情绪浓重。而股指形态也仅表现出短线企稳，反弹的动力不足，弱势格局没有改变。

笔者认为，经过前期连续的下跌，尽管短线大盘存在较强的技术性反弹动能，但是鉴於市场後顾之忧未除，量能制约明显，同时6月份主要经济数据公布在即以及中报业绩披露，短期内大盘维持震荡筑底的概率较大。

消息面，继上周二约千亿元逆回购後，央行3日以利率招标方式开展逆回购操作1430亿元，其中7天品种380亿元，中标利率为3.95%；14天品种1050亿元，中标利率为4.10%，比上期再降5基点。单日逆回购规模超上周全周。

分析人士认为，3日逆回购操作加码旨在应对月初存款准备金缴款等冲击，鉴於5日後资金面压力依然不小，央行可能将在短期内滚动开展逆回购操作。不过，此举并不意味着月内降准可能性被排除。

市场人士认为，央行继续投放流动性主要是受月初银行体系流动性压力所迫，有助於稳定市场信心，平抑资金面波动。根据以往经验，在季末存款“冲规模”後，7 月初银行机构面临补缴大量存款准备金压力。机构估计，银行6月新增存款超过1.5万亿元，且大部分为当月下旬新增，因此7月5日需补缴约3000亿元存款准备金。（完）

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