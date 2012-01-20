20日盘前分析：节前收官如何演绎

受黄金及有色等个股涨势带动，昨日A股市场震荡上行，其中沪综指再度逼近2300点关口，但成交量则明显萎缩，长假效应令市场交投趋清淡。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受黄金及有色等个股涨势带动，昨日A股市场震荡上行，其中沪综指再度逼近2300点关口，但成交量则明显萎缩，长假效应令市场交投趋清淡。

从技术面分析，股指依托5日均线缓慢上行，显示後市反弹有望延续，但是在稍早的文章中笔者曾经提及，反弹能否持续的一个重要原因就是成交量有效放大，面对短线获利盘以及前期套牢盘的双重压力，就目前的成交水平股指很难再上一个台阶。

笔者认为，今日是兔年的最後一个交易日，政策因素是本轮反弹的发端，但对资金面状况的担忧却左右着A股反弹步伐，同时面对2300点一线的压力，A股市场或将维持高位震荡。

从外围市场看，隔夜美股在失业数据和美银和摩根士丹利等公司财报数据的带动下连续第三天上涨。标准普尔500指数升至五个月新高，工业、消费和金融类股领涨。

操作上，投资者不宜盲目追高，而仓位较重的投资者可适当调整持仓比例。目前看大盘节後仍有反弹空间，因此投资者可持股过节。

消息面，1月以来，银行信贷投放再现“井喷”。数据显示，元旦假期後三个工作日，工、农、中、建四大国有银行信贷投放达500亿元，1月前十天四大银行新增信贷达1100亿元。业内人士估计，1月人民币新增贷款规模或达9000亿-10000亿元。

另外，地方养老金入市运作即将拉开帷幕。分析人士表示，已获准转交全国社会保障基金理事会运作的地方养老金及随後有望投资运作的各地基本养老金将参考社保基金投资，主要投资标的有三大类，包括股票、债券和实业投资。（完）

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