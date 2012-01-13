一周综述：“虎头蛇尾”的本周行情

用“虎头蛇尾”来形容本周市场的走势最贴切不过。前两个交易日市场强劲上扬，并且伴随着成交量的明显放大，在热点方面，由此前的银行股独立护盘撑盘迅速扩散到以煤炭为首的周期性蓝筹股中，水泥、钢铁等板块均有不俗表现。周三股指报收小阴十字星，周四以一根较长上影线收盘，周五则再度出现较大幅度调整。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

用“虎头蛇尾”来形容本周市场的走势最贴切不过。前两个交易日市场强劲上扬，并且伴随着成交量的明显放大，在热点方面，由此前的银行股独立护盘撑盘迅速扩散到以煤炭为首的周期性蓝筹股中，水泥、钢铁等板块均有不俗表现。周三股指报收小阴十字星，周四以一根较长上影线收盘，周五则再度出现较大幅度调整。

从成交情况看，本周呈现明显的放量态势，沪市单边日均成交额710亿元，较前期放大约70%，显示出市场参与度所有提升。总的来看本周市场，有以下两点特别需要注意：

1.市场反弹空间有限，投资者不要对此抱有太高的期望。正如我们周三盘後所述，2300-2400点一线是前期低点，被顺利攻破後目前则变成反弹的一道坎，而2500点则是一段时间以来的密集成交区，再往上2800点也聚集着更多的套牢筹码。可见，目前市场上方是重重压力，要想突破必须具备两个条件，其一是沪市单边成交连续维持在千亿以上；其二是有持续的热点，目前看这两个条件还不具备。

2.对创业板股票一定要敬而远之。在前不久举行的金融工作会议上，有两个重点是投资者必须要重视的，一个是对实体企业的发展放在了重要的位置，一个就是新股问题已经引起管理层的关注，并且要施以必要的措施加以控制。两者其实都指向同一个问题，即资产泡沫，在挤泡沫的过程中，凡是与之相关的行业、板块都是投资者要规避的，创业板就是其一。当然我们不否认在未来某个阶段，创业板股票可能会产生一波超跌反弹行情，但就目前形势看，最好还是不要参与，周五的调整也是由此而来。

下周是春节长假前的最後一个交易周，在没有政策扰动的情况下，预计下周市场走势将以震荡为主，目前来看2200点一线的支撑还是有效的，特别是成交的有效放大也预示着真正跌破这一点位也并非轻而易举的事情。但是向上空间有限，热点匮乏，临近长假投资者参与热情降低等等因素聚集起来，导致最後一周市场震荡的可能加大。建议投资者持有手中仓位和品种，不要轻易割肉和大举加仓。

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