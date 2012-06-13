13日盘後分析：结构性机会背後的隐忧

受到昨夜美股震荡收高，以及印花税改革再进一步等消息的提振下，今日A股市场再度震荡反弹。尽管昨日缩量调整使得短线技术性反弹不确定性增加，但是在内外利好的刺激下，沪综指重新回到2300点关口上方，同时两市成交量也明显放大，市场谨慎情绪得到一定的缓解，尾盘沪综指最终报收於2318.92点，上涨1.27%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜美股震荡收高，以及印花税改革再进一步等消息的提振下，今日A股市场再度震荡反弹。尽管昨日缩量调整使得短线技术性反弹不确定性增加，但是在内外利好的刺激下，沪综指重新回到2300点关口上方，同时两市成交量也明显放大，市场谨慎情绪得到一定的缓解，尾盘沪综指最终报收於2318.92点，上涨1.27%。

从技术层面分析，尽管短期大盘难以摆脱弱势，但是从目前股指走势看，技术性反弹有望延续，但是反弹的高度还是要受到成交量以及盘中热点的制约。笔者认为，随着5月份经济数据的出炉，市场悲观情绪有所缓解，尽管外部环境仍存在较大的不确定性、经济下行风险仍未解除，但是在政策红利效应并未完结的情况下，市场展开自救行情，结构性机会的出现给大盘带来了些许活力。

对於今日大盘反弹的原因看，主要来自於以下几点：

首先，今日消息面传来利好消息。据媒体报导，印花税改革目前已纳入相关部委调研范围。在之前的文章中，笔者曾经提及，对於A股市场而言，政策对其走势起到重要主导作用，这其中分为直接政策和间接政策，上面提到的印花税改革对於市场而言，属於直接政策范畴，可以说印花税改革是市场期盼已久的政策红利之一，缩减税项已是大方向，总体税负进一步减轻将长期利好A股市场。

其次，从盘面观察，近两日市场出现了大量的结构性机会，不仅使得市场赚钱效应有所回暖，同时也为短线资金提供炒作的题材。这其中受益於电价上调的电力板块表现不俗，同时地产股受到楼市放松预期的提振，成为近期少有持续上行的板块，再加上防御类的消费板块个股拒绝调整，市场结构性机会愈加明显。

再次，从估值角度看，据统计，当前全部A股的市盈率为12.8倍，已低於2005年998点时的14.9倍，接近2008年1664点的12.4倍的历史低点。而当前市净率为1.85倍，低於2008年1664点时的1.94倍，略高於2005年998点时候的1.64倍。市场进一步大幅下跌的空间有限。

最後，在政策红利与经济下行风险的博弈暂时处於弱平衡之际，外围市场的走势对於A股的影响将会间接加大，外围市场上涨则为A股提供良好的外部环境，同时也给了A股做多的条件。

总的来说，大盘短期扭转颓势恐难实现，但是在指数区间震荡的背景下，并不妨碍市场出现结构性机会，不过，结构性机会涌现的背後是个股大面积出现分化，因此，这个时段，甄选个股将成为投资者战略建仓的重中之重，稳定增长且估值合理甚至偏低的股票值得投资者重点挖掘。（完）