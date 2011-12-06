6日盘前分析：内忧外患困扰

昨日A股市场继续缩量阴跌，深成指更是创出本轮调整以来的新低，而沪综指也逐渐向前期低点2307点逼近，在宏观经济面以及欧债危机有进一步恶化的情况下，A股短期内仍将维持弱势探底格局。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场继续缩量阴跌，深成指更是创出本轮调整以来的新低，而沪综指也逐渐向前期低点2307点逼近，在宏观经济面以及欧债危机有进一步恶化的情况下，A股短期内仍将维持弱势探底格局。

从外围因素来看，德法领导人重申他们对新的欧盟条约的支持，包括为欧元区制定更严格的财政规则，市场情绪因此得到支撑，欧洲股市周一收高。受欧洲股市收高影响，美股周一高开，不过由於标普将欧元区17国的信贷评级全都列入降级观察名单，使市场情绪受到影响，股指缩小涨幅。

笔者认为，在世界经济增长放缓的背景下，A股很难走出独立行情。短期来看，2307点附近有支撑，大盘要想一口气跌破2307点有一定难度，预计A股市场仍处於震荡筑底阶段。

一方面，外资撤离中国的迹象继续呈现，在上周最後两个交易日人民币对美元在即期交易市场出现了连续跌停，同时B股也是持续大跌，外资撤离对国内资本市场的短期影响更为直接。

另一方面，经济下行压力较大，11月制造业PMI指数由上月的50.4降至49，为2009年初以来的最低值。本月数据表明企业家对未来经济的预期是减速的，悲观预期在一定程度上表明经济减速加快的概率在增加。

消息面，存款准备金率5日起下调0.5个百分点，预计一次性释放约3700亿元资金。当日货币市场中短期资金利率全线下行，7天回购（R007）加权利率跌至 3.29%。市场人士表示，准备金集中退款与财政放款一道，奠定了年底前资金面适度宽松的格局，未来R007加权利率有望进一步向3%靠拢。但春节前後资金压力将重新显现，存款准备金率或再次下调。

另外，从银行了解的信息及综合分析人士预测，11月最後三天，四大银行新增贷款约900亿元，预计11月新增贷款超过2200亿元，较10月的2380亿元略有下降。分析人士认为，由於最後三天信贷投放超出预期，预计11月银行业新增贷款5500－6000亿元。（完）

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