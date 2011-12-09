9日盘前分析：短期弱势格局难改

沪深股指昨日盘中双双创出本轮调整新低。虽然抄底资金一度蜂拥而至，带领指数回升，但是由於市场担心今日公布的宏观经济数据和欧盟峰会结果，弱势平衡格局仍未被打破。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

沪深股指昨日盘中双双创出本轮调整新低。虽然抄底资金一度蜂拥而至，带领指数回升，但是由於市场担心今日公布的宏观经济数据和欧盟峰会结果，弱势平衡格局仍未被打破。

从技术上看，大盘周K线上已经基本确定五连阴，成交量连续的萎缩意味着市场观望情绪浓厚。短期内2300点关口仍将面临严峻的考验。

从外围市场看，尽管隔夜欧洲央行再次做出降息的决定，但这仍未抵消欧洲央行向市场表明不会扩大购买欧洲国债规模带来的负面冲击。受此打击，隔夜欧美股市全线下挫。

国家统计局将於今日公布11月份中国主要经济数据。随着农产品和大宗商品价格的回落，以及翘尾因素的减弱，通胀在11月份将会得到进一步缓解，预计居民消费价格指数(CPI)将下行跌破5%。

笔者认为，短期来看，流动性、宏观经济、上市公司业绩风险以及欧美债务危机等等不利因素令市场承压，大盘短期难以扭转颓势。短期内市场情绪或以谨慎为主，待内外形势明朗之後再做出方向性选择。

操作上，弱势格局下建议投资者严格控制仓位，耐心等待、静观其变是目前较好的操作策略。

消息面，欧洲央行8日宣布将基准利率下调25基点至1%。这是欧洲央行连续第二个月下调欧元区主导利率。此外，欧洲央行将对欧洲商业银行无限量贷款期限由13个月延长至3年。

英国央行同日宣布，维持利率於历史低点0.5%不变。该行11月将资产购买计划规模由2500亿英镑扩大至2750亿英镑，12月维持这一规模不变。

韩国央行和印尼央行8日宣布维持利率不变，韩国央行称全球经济下行风险加剧。此前，澳大利亚联储6日将利率下调25基点至4.25%，这是该行两个月来第二次降息。分析人士表示，保增长已经成为亚洲新兴经济体的共同政策立场。

分析人士认为，欧洲央行再次降息出於两点考虑：一是欧元区经济增长前景暗淡，明年有可能陷入衰退，欧洲央行通过降息以刺激经济增长；二是尽管目前欧元区通货膨胀率已达3％，但明年欧元区通货膨胀率可能下降至1.7％。这为欧洲央行提供了降息空间。（完）

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