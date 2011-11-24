24日盘後分析：十字路口处该如何操作？

今日A股市场全天呈现低开後探底回升走势。受到昨夜欧美股市大跌的影响，今日沪深两市股指早盘双双低开，随後在部分权重股的带动下，大盘缓慢震荡盘升，并一举翻红，但是由於国内外不利因素充斥市场，大盘难以扭转颓势，最终受阻於5日均线处，2400点关口得而复失，尾盘沪综指报收於2397.55点，微涨0.10%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天呈现低开後探底回升走势。受到昨夜欧美股市大跌的影响，今日沪深两市股指早盘双双低开，随後在部分权重股的带动下，大盘缓慢震荡盘升，并一举翻红，但是由於国内外不利因素充斥市场，大盘难以扭转颓势，最终受阻於5日均线处，2400点关口得而复失，尾盘沪综指报收於2397.55点，微涨0.10%。

笔者认为，前期超跌反弹的修复性行情无疑已告一段落。A股市场已经进入二次探底，探底的深度与时间将取决於内外部宏观经济政策因素。目前不利的因素较多，但是政策微调依然在进行中，这会对市场构成支撑力。

从技术层面分析，今日沪综指虽然走出了一个探底回升的态势，但是技术形态仍然较差，短线弱势特征较为明显，同时成交量迟迟无法打开，导致股指上行缺乏足够的动能。不过连续下跌後，市场做空动能得到一定的消耗，因此，预计大盘大幅下跌的空间有限。

在全球股市继续恶化和国内政策松动预期不断刺激的双重影响下，A股後期走势面临着更多的不确定性，十字路口处投资者该如何操作？

受经济数据疲弱和德国国债销售遭冷遇以及中国制造业数据进一步打击投资人信心等利空因素的影响，昨夜纽约股市三大股指重挫。同时，欧债危机继续发酵。

在如此恶劣的经济环境下，A股市场也难独善其身，但是从今日股指走势看，经过连续的下跌後，当前点位指数表现的较为坚挺，盘中也不乏热点板块。一边是依照价值投资理念的机构看空经济看空股市，一边则是不甘寂寞的游资，在两种理念的冲击下，投资者的选择更需要冷静。

目前无论场内参与者还是场外观望者对於经济的预期比较一致，从目前公布的数据和政策微调，大家都能够感觉到冬季的寒冷，因此面对当前的市场境况，建议投资者降低仓位以应对系统性风险的同时。

对於激进的投资者而言，在参与个股的炒作时，仍然避免追涨杀跌，一般来说，追涨杀跌式的激进做法增加犯错误的概率，在投机气氛较为浓厚的现阶段，这种高风险的操作策略并不可取。

总的来说，投资者目前对於後期A股的走势仍然要持谨慎态度，即将公布的11月宏观经济数据可以看做是未来政策基调对股市有何影响的重要参考，同时还要取决於盘面成交量以及热点的变化。（完）

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