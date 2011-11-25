一周综述：政策导向是关键

承接上周大跌之势，本周A股市场继续震荡下行，尽管盘中多方数次组织反攻，但是在欧债危机不断发酵、美国、欧洲、日本经济增长面临严峻考验的背景下，全球股市持续破位下行，A股也难独善其身，沪综指周线三连阴。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

承接上周大跌之势，本周A股市场继续震荡下行，尽管盘中多方数次组织反攻，但是在欧债危机不断发酵、美国、欧洲、日本经济增长面临严峻考验的背景下，全球股市持续破位下行，A股也难独善其身，沪综指周线三连阴。

今日A股市场继续低位震荡，市场做多热情较前期明显减弱，这从再度萎缩的成交量可以看出，今日两市成交再度刷新2307点以来的地量水平，同时沪综指明显受制於5日均线压制，尾盘沪综指报收於2380.22点，下跌0.72%。

从技术层面分析，目前已经连续三周下挫，距离前期低点2307点也仅是一步之遥，市场成交低迷，显示当前点位多空双方处於胶着状态，预计短期内大盘很难打破弱平衡格局，震荡整理将成为未来主基调。

投资者不难感觉到，本周大盘明显偏弱，欲涨乏力、欲跌还休，笔者认为，造成现在这种局面的主要原因是基本面与政策预期之间博弈的结果。

投资者越来越相信政策导向对市场走势有着非常关键的、甚至是决定性的影响作用，于是在对後市的判断上，投资者也学会了"跟着政策走"的简单逻辑。

近期不少机构纷纷发布明年投资策略报告，机构分析人士表示，未来股市走势关键在政策面的走向，而政策面进一步的明朗，则取决於近期货币政策和中央经济工作会议的政策指向两大方面。

目前外部环境再度恶劣对A股市场冲击较为明显。欧债危机岌岌可危，美国、欧洲、日本经济增长面临严峻考验。市场对德国的信心正在消退，欧盟周三公布发行欧元区共同债券的方案，但德国始终反对发行共同债券，看来欧债危机短期之内仍然难以解决。

本周公布的11月汇丰中国PMI初值由10月份的51跌至48，创32个月新低。这说明10月份的上涨仅是反弹，企业的生存状况依然不容乐观，由此得出当前国内经济下滑趋势依旧明显的结论。

虽然宏观经济增速持续放缓、外部环境持续恶劣，将强化调控政策松动预期，但是在目前仍有众多不确定因素没有明朗之前，管理层势必不敢冒然采取行动，尽管管理层近期不时吹出暖风以达到稳定市场的目的，但是难以抵挡住当前市场悲观预期。正是在这样两种力量的纵横交错下，导致大盘出现目前这种尴尬局面。

对於後市的走势，笔者认为投资者不必过分担忧，辩证的来看美国经济的变化以及欧债危机，对於A股而言，未必不是好事。近期投资者应密切关注政策面的变化，政策预期是否兑现或将成为A股止跌企稳的信号。

操作上，目前无论场内参与者还是场外观望者对於经济的预期比较一致，因此面对当前的市场境况，建议投资者降低仓位以应对系统性风险。（完）

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