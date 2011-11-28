28日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
在内忧外困的多重不利因素打压下，今日A股市场早盘继续呈现弱势震荡整理态势。早盘沪深两市股指小幅高开，随後呈现窄幅震荡，尽管盘中多方数次试图上攻，同时盘中也不乏亮点，但是由於权重股承压较重，指数始终难有突破，午盘沪综指报收於2383.40点，微涨0.13%。
笔者认为，在欧债危机不断蔓延、国内经济下滑明显的背景下，政策松动预期不断得到强化，但是在政策没有具体出台前，很难提供市场上行的支撑，同时中央经济工作会议召开在即，短期内大盘仍将维持震荡格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。