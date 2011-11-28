28日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

在内忧外困的多重不利因素打压下，今日A股市场早盘继续呈现弱势震荡整理态势。早盘沪深两市股指小幅高开，随後呈现窄幅震荡，尽管盘中多方数次试图上攻，同时盘中也不乏亮点，但是由於权重股承压较重，指数始终难有突破，午盘沪综指报收於2383.40点，微涨0.13%。

笔者认为，在欧债危机不断蔓延、国内经济下滑明显的背景下，政策松动预期不断得到强化，但是在政策没有具体出台前，很难提供市场上行的支撑，同时中央经济工作会议召开在即，短期内大盘仍将维持震荡格局。（完）