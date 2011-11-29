29日午间分析：外围提振 沪指小幅反弹

受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场也暂缓了下行的步伐，早盘沪深两市股指呈现小幅反弹态势。经过连续的下挫後，市场做空动能有所消耗，在权重股的护盘下，大盘持续下跌空间有限，午盘沪综指报收於2396.04点，微涨0.55%。