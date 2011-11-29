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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 29日 星期二 11:59 BJT

29日午间分析：外围提振 沪指小幅反弹

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场也暂缓了下行的步伐，早盘沪深两市股指呈现小幅反弹态势。经过连续的下挫後，市场做空动能有所消耗，在权重股的护盘下，大盘持续下跌空间有限，午盘沪综指报收於2396.04点，微涨0.55%。

笔者认为，外围利好对A股市场起到积极作用，但是A股走势仍取决於国内因素，经济下滑、业绩压力以及新股扩容等等仍在困扰大盘，同时技术压力也较为明显，在量能迟迟不能有效打开的背景下，大盘很难摆脱震荡市。（完）

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