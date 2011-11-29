29日盘後分析：後市能否摆脱弱势？

受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日亚太区主要股市纷纷反弹，A股市场也结束了连跌的走势，全天呈现震荡反弹走势。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日亚太区主要股市纷纷反弹，A股市场也结束了连跌的走势，全天呈现震荡反弹走势。

早盘沪深两市股指跳空高开，随後呈现窄幅震荡走势，由於盘中个股分化，大盘始终表现不温不火，午後在煤炭、有色等权重股的带动下，股指开始震荡上行，沪综指重新收复2400点关口，成交量较昨日有所放大，尾盘沪综指报收於2412.39点，上涨1.23%，深成指也重回万点上方。

从技术层面分析，连续下跌後市场做空动能消耗明显，今日股指借势反弹重上5日均线上方，显示大盘短期止住下跌势头，不过从今日股指涨幅和成交量对比看，超过1%的涨幅并没有相匹配的成交量，後市反弹能否延续还要看量能的变化。

今日A股终於结束了两周的连跌走势，究其原因，笔者认为有以下两点：

一是，隔夜外围市场传出重大利好，有效的缓解了近期市场紧张的情绪。欧元区在解决债务危机问题上的进展与美国零售业在节假日初期表现良好，这提振了市场的乐观情绪，美股借此大幅飙升，同时欧洲股市的涨幅更加喜人。

二是，短线有技术反弹需求。自从2307点开始的反弹结束後，大盘连续震荡下挫，期间轻松击破多处支撑，在这过程中并没有出现像样的反弹，在技术指标严重超卖的背景下，大盘修复性反弹一触即发。

可以说，近一段时间A股市场所处的大环境比较恶劣，可谓天不时地不利，但是今日在外围市场的利好提振下沪深两市表现明显增强，市场人气在逐渐恢复、聚积。在不甚乐观的基本面以及外部环境下，後市能否成功摆脱弱势格局？

对於後期走势，笔者认为目前还需要进一步的观察，主要原因是市场成交量仍没有有效放大，而热点也较为模糊。权重股始终保持低位徘徊，虽然起到稳定市场重心的作用，但是由於题材股表现较前期相对低迷，对市场人气的推动没有起到积极作用，因此，市场很难自发形成明显的赚钱效应。

在天不时地不利的背景下，仅靠人和带动的弱势市场很难扭转颓势，预计大盘未来仍将维持震荡格局，不过，投资者此时不宜过分悲观，虽然A股目前还不具备再度走强的条件，但是经历了前期的下跌後，股指持续大幅下跌的空间有限。

操作上，建议投资者在控制好整体仓位的前提下，以把握个股机会为主。（完）

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