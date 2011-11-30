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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 30日 星期三 12:00 BJT

30日午间分析：两市股指早盘重挫

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的技术反弹後，今日A股市场早盘呈现放量重挫走势。在权重股集体打压的拖累下，沪深两市股指低开低走，5日均线以及2400点再度失守，沪综指再度逼近前期低点2307点，两市个股呈现普跌格局，午盘沪综指报收於2356.33点，大跌2.32%。

笔者认为，大盘再度下行显示短线调整并未完成，在11月宏观经济数据以及中央经济工作会议召开前，市场很难有所表现，同时欧美债务问题依旧是困局，对市场制约依旧明显。（完）

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