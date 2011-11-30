30日盘後分析：放量暴跌的背後

经过昨日的技术反弹後，今日A股市场再遭重创。受到明日11月官方PMI将公布可能大幅下滑等不利因素的影响，市场谨慎情绪再度升温，沪综指放量下挫超过3%，2400点关口以及5日均线失守，尾盘沪综指报收於2333.41点，大跌3.27%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的技术反弹後，今日A股市场再遭重创。受到明日11月官方PMI将公布可能大幅下滑等不利因素的影响，市场谨慎情绪再度升温，沪综指放量下挫超过3%，2400点关口以及5日均线失守，尾盘沪综指报收於2333.41点，大跌3.27%。

从技术层面看，今日股指破位下行，2400点附近的整理平台失守，直逼前期低点，技术形态再度恶化，同时在股指下行过程中，两市成交量明显放大，说明再度考验2307点支撑的可能性增加。

从今日盘面观察，市场哀鸿遍野，在无明显利空因素冲击的背景下，大盘做空动能集中爆发，尽管近期市场负面因素较多，但是大盘始终保持一定的稳定性，不过今日股指在个股普跌的拖累下，出现大幅下挫，笔者认为，有以下几点原因：

首先，本周四11月官方PMI数据即将公布，鉴於汇丰PMI初值大幅低於预期，此次官方PMI很有可能出现大幅下滑，这使得市场投资者忧虑情绪升温，部分投资者选择数据公布前离场观望，场外投资者此时入场的意愿也不强。

其次，昨日大盘上攻一定程度上受到了隔夜欧美股市大幅度上涨的影响，但市场追高心态略显谨慎，体现在成交量始终不能得到有效放大。同时，多头也难以展开有效反攻，短线交易性机会尚未明朗。

再次，目前中国经济增速下滑态势明显，如果不能有效遏制，势必影响上市公司业绩，虽然经过前期的下跌後，市场整体估值水平处於低位，但是当上市公司遭遇业绩杀的时候，目前的估值水平必将随之向下调整，具体体现就是股价再度下行。

最後，欧债利率上行、经济增速下滑对指数构成压力，同时市场年末资金紧张，凤凰传媒刚刚上市，东莞证券、新华保险等大盘股也将紧随其後，种种因素造成大盘难改弱势。

总的来说，在最新经济数据公布以及中央经济工作会议召开前，市场做多意愿不强，同时多重负面因素共振下，股指短期或考验前期低点，不过，笔者还是坚持之前的观点，大盘持续下跌空间有限，在当前点位，投资者不宜杀跌。（完）

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。