1日盘前分析：存准下调利好股市

在恐慌情绪的主导下，原本并无重大利空的A股市场昨日出现近期罕见的暴跌，沪综指再度逼近前期创出的2307点阶段低点。但是就在市场悲观之际，昨晚央行宣布下调存款类金融机构存款准备金率0.5个百分点，给股市带来重大利好。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

在恐慌情绪的主导下，原本并无重大利空的A股市场昨日出现近期罕见的暴跌，沪综指再度逼近前期创出的2307点阶段低点。但是就在市场悲观之际，昨晚央行宣布下调存款类金融机构存款准备金率0.5个百分点，给股市带来重大利好。

同时，昨日市场传出即将推出的国际板造成市场暴跌的消息已经被上交所否认，昨夜欧美股市也出现大幅飙升，笔者认为，在众多利好作用下，今日A股市场出现报复性反弹的可能性仍然较大。

中国人民银行11月30日宣布，从12月5日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行近3年来首次下调存款准备金率。央行上次下调存款准备金率时间为2008年12月25日。自2010年以来，央行12次提高存款准备金率。其中，2011年共有6次上调存款准备金率。

在央行此次下调存款准备金率後，大型银行存款准备金率降为21%。以10月末金融机构人民币存款余额79.21万亿元简单推算，本次下调存款准备金率可释放近4000亿元资金。市场人士认为，下调存款准备金率释放出重要的政策信号，央行"预调微调"操作空间打开，对证券市场将产生积极影响。

从外围市场看，在中国央行宣布下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点之後，美国联邦储备委员会发表声明，决定与加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行以及瑞士国民银行采取协调行动，向市场提供流动性，以支持全球金融体系。

消息面，国家发改委11月30日发布通知称，自12月1日起，全国销售电价每度上调约3分。此外，在全国范围内对电煤实施临时价格干预措施，试行阶梯电价制度。

另外，银河证券基金研究中心数据显示，剔除今年以来成立的新基金，前11个月股票方向基金全线亏损，特别是在11月30日的暴跌中，各类型股票方向基金平均净值跌幅均超过2%。业内人士认为，股基今年业绩实现"转正"概率不大。（完）

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