1日午间分析：利好刺激沪指大涨

就在全球股市破位下行关键之际，全球五大央行联手救市，中国央行也不例外，三年来首次下调存款准备金率，受此影响，今日A股市场大盘震荡反弹，沪综指将昨日失地全部收复，再度回到2400点关口上方，市场做多情绪明显升温，午盘沪综指报收於2411.53点，大涨3.35%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

就在全球股市破位下行关键之际，全球五大央行联手救市，中国央行也不例外，三年来首次下调存款准备金率，受此影响，今日A股市场大盘震荡反弹，沪综指将昨日失地全部收复，再度回到2400点关口上方，市场做多情绪明显升温，午盘沪综指报收於2411.53点，大涨3.35%。

本次下调存准出乎市场意料之外，但是考虑到通胀拐点已现，经济下滑势头明显，货币政策拐点已经显现，中央经济工作会议即将召开，存款率此刻的下调很可能是在为会议定调。

对於A股後市走势，短期看，大盘还没有完全扭转颓势，反弹持续还要看量能以及热点的变化，历来存准对股市并没有直接影响，因此，投资者不宜过分乐观，短期利好效应过後大盘仍面临选择。（完）

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