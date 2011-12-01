1日午间分析：利好刺激沪指大涨

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
就在全球股市破位下行关键之际，全球五大央行联手救市，中国央行也不例外，三年来首次下调存款准备金率，受此影响，今日A股市场大盘震荡反弹，沪综指将昨日失地全部收复，再度回到2400点关口上方，市场做多情绪明显升温，午盘沪综指报收於2411.53点，大涨3.35%。
本次下调存准出乎市场意料之外，但是考虑到通胀拐点已现，经济下滑势头明显，货币政策拐点已经显现，中央经济工作会议即将召开，存款率此刻的下调很可能是在为会议定调。
对於A股後市走势，短期看，大盘还没有完全扭转颓势，反弹持续还要看量能以及热点的变化，历来存准对股市并没有直接影响，因此，投资者不宜过分乐观，短期利好效应过後大盘仍面临选择。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。