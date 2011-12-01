1日盘後分析：利好效应过後的A股

受到全球六大央行联合救市以及中国央行三年来首次下调准备金率重大利好刺激，全球股市纷纷上涨，而A股市场也不例外，迎来12月开门红，沪综指全天涨幅达2.29%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受到全球六大央行联合救市以及中国央行三年来首次下调准备金率重大利好刺激，全球股市纷纷上涨，而A股市场也不例外，迎来12月开门红，沪综指全天涨幅达2.29%。

不过从股指全天运行走势看，仍略显不足，尤其是今天收出了较长的上影线，一方面显示股指上方压力沉重，另一方面说明短期利好效应过後，大盘仍面临继续震荡调整的可能。

央行昨日晚间宣布，从2011年12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，此次调整为央行近三年来首度下调存款准备金率，预计本次下调存款准备金率可释放近4000亿元资金。

此前市场普遍预期央行可能在明年上半年选择下调准备金率，但是从此次出手的时机上看，在经济增速放缓信号进一步显现、年底流动性相对紧张以及全球六大央行联手救市等背景下，央行果断出手，将释放出重要的政策信号，同时央行预调微调操作空间也将打开。本月中央经济工作会议即将召开，存款准备金率此刻的下调很可能是在为会议定调。

分清"直接"和"间接"的政策影响

众所周知，A股市场又称"政策市"，政策导向对市场走势有着非常关键的、甚至是决定性的影响作用，于是在对後市的判断上，投资者也学会了"跟着政策走"的简单逻辑。

宏观调控是今年出现频率最高的一个词，宏观调控对市场的影响也是大家津津乐道的话题。从这两年股指表现看，真正起到立竿见影效果的还是来源於直接政策。所谓直接政策是直接针对股市的，就象5.30的印花税政策，而间接的政策，也就是近期管理层所采取的政策微调。

对於A股而言，存款准备金率与股市只有间接关系，没有什麽直接证据可以证明存款准备金率下调会提振股市，央行三年来首次下调存准肯定会对市场短期情绪带来刺激，关键问题在於这种短期效应能持续多长时间，同时效应过後A股走势将会如何？

央行此次下调准备金率，毫无疑问指向释放流动性，央行此次下调存款准备金率後，大型银行存款准备金率降为21%。以10月末金融机构人民币存款余额79.21万亿元简单推算，本次下调存款准备金率可释放近4000亿元资金。

但是对於目前A股市场的总量看，对缓解市场紧张流动性的效果不能过於乐观，可以说此次下调准备金，信号作用明显大於实际作用。

现阶段投资者不宜太过乐观，一方面，在外部需求和紧缩政策累积效应双重影响之下，11月份PMI跌破50%，环比回落1.4个百分点，2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方，在宏观调控累计效应叠加外部经济愈见低迷的作用下，四季度经济增速继续回落已成定局。

另一方面，从技术面看，目前大盘仍处在下降通道当中，股指上行阻力较重，从今日午後股指冲高回落的表现看，在股指反弹过程中逢高减持意愿较强，导致市场成交无法持续有效的放出，因此，大盘短期内扭转颓势并不现实。

操作上，投资者在近期的投资策略上应有所改变，一动不如一静，最好以半仓操作为主，等待政策面进一步明朗。（完）

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