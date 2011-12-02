2日午间分析：A股积弱难返

笔者认为，由於A股积弱已久，短暂利好效应过後A股仍将回归调整。前期低点2307点依然面临严峻的考验。本月初中国经济工作会议即将召开，在来年宏观调控定调前，市场很难出现大的波动，预计後市仍将以震荡调整为主。（完）