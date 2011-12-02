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冯涛股市实时分析 | 2011年 12月 2日 星期五 11:51 BJT

2日午间分析：A股积弱难返

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过短暂的利好刺激过後，A股市场重回弱势。今日沪深两市股指延续昨日调整态势，其中沪综指再度逼近前期低点，两市成交大幅萎缩，盘中个股普遍回调，虽然市场不乏零星热点板块，但是难以维系市场做多人气，午盘沪综指报收於2352.52点，下跌1.44%。

笔者认为，由於A股积弱已久，短暂利好效应过後A股仍将回归调整。前期低点2307点依然面临严峻的考验。本月初中国经济工作会议即将召开，在来年宏观调控定调前，市场很难出现大的波动，预计後市仍将以震荡调整为主。（完）

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