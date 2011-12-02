2日午间分析：A股积弱难返

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
经过短暂的利好刺激过後，A股市场重回弱势。今日沪深两市股指延续昨日调整态势，其中沪综指再度逼近前期低点，两市成交大幅萎缩，盘中个股普遍回调，虽然市场不乏零星热点板块，但是难以维系市场做多人气，午盘沪综指报收於2352.52点，下跌1.44%。
笔者认为，由於A股积弱已久，短暂利好效应过後A股仍将回归调整。前期低点2307点依然面临严峻的考验。本月初中国经济工作会议即将召开，在来年宏观调控定调前，市场很难出现大的波动，预计後市仍将以震荡调整为主。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。