一周综述：2307保卫战提前上演

本周投资者可谓是经历了''大喜大悲''，既欣慰于重大利好带来的短暂涨势，也烦恼于A股始终积弱难返。A股市场全周呈现''过山车''式走势，最终股指还是延续近几周下探寻支撑的格局。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

本周投资者可谓是经历了"大喜大悲"，既欣慰于重大利好带来的短暂涨势，也烦恼于A股始终积弱难返。A股市场全周呈现"过山车"式走势，最终股指还是延续近几周下探寻支撑的格局。

本周二大盘一根阳线似乎预示止跌企稳，随後周三在全球股市重挫的背景下，沪深两市股指大幅下挫，紧接着晚间全球六大央行联手救市，中国央行也三年来首次下调存款准备金率，受此提振，股指高开高走，不过最终冲高回落，收出长上影线，而周五股指再度掉头向下寻求支撑，逐渐逼近前期低点2307点。

本周A股市场继续笼罩在众多不确定性因素中，虽然央行联手救市给市场注入一针强心剂，但是并未改变市场长期趋势，可以说目前股市正处於一个非常不利的境地。

首先，在外部需求和紧缩政策累积效应双重影响之下，本周四官方公布的11月份PMI跌破50%，环比回落1.4个百分点，2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方，在宏观调控累计效应叠加外部经济愈见低迷的作用下，四季度经济增速继续回落已成定局。

其次，牵一发而动全身，欧美债务危机继续发酵，市场避险情绪再度升温，这一情绪可能将对全球市场形成压制。虽然说A股市场仍然相对独立，但是A股的窗口港股却是完全曝露在世界经济的风口浪尖，A+H传导效应逐渐显现。

再次，目前中国经济增速下滑态势明显，如果不能有效遏制，势必影响上市公司业绩，虽然经过前期的下跌後，市场整体估值水平处於低位，但是当上市公司遭遇业绩杀的时候，目前的估值水平必将随之向下调整，具体体现就是股价再度下行。

最後，市场成交量始终没有有效放大，而热点也较为模糊。权重股始终保持低位徘徊，虽然起到稳定市场重心的作用，但是由於题材股表现较前期相对低迷，对市场人气的推动没有起到积极作用，因此，市场很难自发形成明显的赚钱效应。在天不时地不利的背景下，仅靠人和带动的弱势市场很难扭转颓势。

本周央行下调准备金率，毫无疑问指向释放流动性，央行此次下调存款准备金率後，大型银行存款准备金率降为21%。以10月末金融机构人民币存款余额79.21万亿元简单推算，本次下调存款准备金率可释放近4000亿元资金。

但是对於目前A股市场的总量看，对缓解市场紧张流动性的效果不能过於乐观，可以说此次下调准备金，信号作用明显大於实际作用。本月中央经济工作会议即将召开，存款准备金率此刻的下调很可能是在为会议定调。

对於A股而言，存款准备金率与股市只有间接关系，没有什麽直接证据可以证明存款准备金率下调会提振股市，央行三年来首次下调存准肯定会对市场短期情绪带来刺激，关键问题在於短期效应过後A股走势将会如何？

对於後市的走势，笔者认为投资者不必过分担忧，虽然A股目前还不具备再度走强的条件，但是经历了短期下跌後，股指持续大幅下跌的空间有限，近期投资者应密切关注政策面的变化，是否出台进一步明确的微调政策或将成为A股止跌的信号。

总的来说，在最新经济数据公布以及中央经济工作会议召开前，市场做多意愿不强，同时多重负面因素共振下，股指短期或考验前期低点，不过，笔者还是坚持之前的观点，大盘持续下跌空间有限，在当前点位，投资者不宜盲目杀跌。（完）

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