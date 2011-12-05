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冯涛股市实时分析 | 2011年 12月 5日 星期一 12:02 BJT

5日午间分析：金融护盘 沪指下挫

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场继续呈现弱势震荡探底走势。早盘沪综指小幅高开，随後呈现一波快速下跌态势，好在金融股奋力护盘，保险股在中国平安的带动下全线上涨，银行板块翻红，券商信托也一度翻红，不过由於市场积弱已久，股指始终很难有好的表现，午盘沪综指报收於2345.78点，下跌0.63%。

笔者认为，从成交量上看，两市半日成交仅500多亿元，缩量明显，说明当前市场人气匮乏，投资者的谨慎与观望心态很强。在经济下行风险依然较大的背景下，短期A股或仍较难摆脱震荡筑底的格局。（完）

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