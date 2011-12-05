5日午间分析：金融护盘 沪指下挫

今日A股市场继续呈现弱势震荡探底走势。早盘沪综指小幅高开，随後呈现一波快速下跌态势，好在金融股奋力护盘，保险股在中国平安的带动下全线上涨，银行板块翻红，券商信托也一度翻红，不过由於市场积弱已久，股指始终很难有好的表现，午盘沪综指报收於2345.78点，下跌0.63%。