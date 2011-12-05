5日午间分析：金融护盘 沪指下挫

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场继续呈现弱势震荡探底走势。早盘沪综指小幅高开，随後呈现一波快速下跌态势，好在金融股奋力护盘，保险股在中国平安的带动下全线上涨，银行板块翻红，券商信托也一度翻红，不过由於市场积弱已久，股指始终很难有好的表现，午盘沪综指报收於2345.78点，下跌0.63%。
笔者认为，从成交量上看，两市半日成交仅500多亿元，缩量明显，说明当前市场人气匮乏，投资者的谨慎与观望心态很强。在经济下行风险依然较大的背景下，短期A股或仍较难摆脱震荡筑底的格局。（完）
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。