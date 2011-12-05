5日盘後分析：2307点岌岌可危

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今天A股市场弱势依旧，全天沪深两市股指继续震荡下探，虽然盘中不乏金融股力挺大盘，但是市场人气低迷，反弹无力，最终沪综指再度逼近前期低点2307点，尾盘沪综指报收於2333.23点，下跌1.16%。

从今日盘面观察，个股分化格局越发明显，前期抗跌的中小盘个股大幅杀跌，对市场人气杀伤较大，大盘赚钱效应明显减弱，市场参与热情也明显降低；相比于中小盘股，今日具有估值优势的权重股表现稳健，有效的稳定了市场重心。

从技术层面分析，今日量能再度萎缩，说明当前市场人气匮乏，投资者的谨慎与观望心态很强，短期内不排除大盘继续下探的可能，2307点岌岌可危。

笔者认为，上周全球六大央行联手救市以及中国央行下调存准率给了市场短暂的狂欢之後，A股市场在经济下行的压力下继续寻底之路。在经济下行风险依然较大的背景下，短期A股或仍较难摆脱震荡筑底的格局。

目前实体经济增速放缓迹象明显，虽然在通胀有效抑制前，政策放松空间无法打开，但是面对日益严峻的经济形势，保增长或将重提日程。

本周需要关注的就是11月宏观经济数据的公布。多数机构预计11月CPI将回落至4.5%甚至更低，意味着通胀压力进一步缓解。在通胀压力逐渐减轻的情况下，管理层在政策放松上便有更大的空间。

操作上，现阶段投资者需保持适当谨慎，在趋势没有进一步明朗前，不宜盲目操作。（完）

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