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冯涛股市实时分析 | 2011年 12月 6日 星期二 11:59 BJT

6日午间分析：2307面临大考

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

承接近期下跌之势，今日A股市场早盘继续震荡下行，尽管消息面不乏欧美股市上涨、中短期资金利率下行、新增贷款增加等偏暖消息，但是大盘上行欲望不强，成交量持续低迷说明目前市场人气极低，午盘沪综指报收於2315.12点，下跌0.78%。

笔者认为，在经济下行以及欧美债务危机的双重压制下，大盘短期难以扭转颓势，11月宏观经济数据公布在即，中央经济工作会议即将召开，在此之前，市场心态较为脆弱，同时业绩风险仍未充分释放，因此当前投资者仍需谨慎的操作策略。（完）

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