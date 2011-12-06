6日午间分析：2307面临大考

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
承接近期下跌之势，今日A股市场早盘继续震荡下行，尽管消息面不乏欧美股市上涨、中短期资金利率下行、新增贷款增加等偏暖消息，但是大盘上行欲望不强，成交量持续低迷说明目前市场人气极低，午盘沪综指报收於2315.12点，下跌0.78%。
笔者认为，在经济下行以及欧美债务危机的双重压制下，大盘短期难以扭转颓势，11月宏观经济数据公布在即，中央经济工作会议即将召开，在此之前，市场心态较为脆弱，同时业绩风险仍未充分释放，因此当前投资者仍需谨慎的操作策略。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。