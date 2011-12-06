6日盘後分析：A股如何走完2011年？

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天继续呈现缩量弱势震荡探底走势，虽然午後股指一度出现抵抗性反弹，但是反弹力度较弱，持续性也欠佳，盘中个股分化较为明显，连续杀跌後中小盘个股的风险得到集中释放，尾盘沪综指最终报收於2325.90点，下跌0.31%。

今日市场消息面明显偏暖，如11月信贷有望超预期、11月CPI料回落至4.4%或创年内新低等利好消息，但是市场对这些利好消息反应平淡，央行下调准备金率之後，政策放松预期有待进一步兑现，但是目前看，年内兑现的可能性不大，而政策真空期中A股市场如何走完2011年剩下的日子？

年底前A股市场资金层面压力较大

一方面，外资撤离中国的迹象继续呈现，在上周最後两个交易日人民币对美元在即期交易市场出现了连续跌停，同时B股也是持续大跌，外资撤离对国内资本市场的短期影响更为直接。

另一方面，新股扩容并未因大盘持续阴跌而停止步伐，同时近期A股市场成交出现持续萎缩，而且热点板块缺失，由於盈利效应的缺失和大小非的潜在威胁，遏制了新增资金的进入，在此背景下下，A股面临着较为沉重的压力。

经济下行压力大

11月制造业PMI指数由上月的50.4降至49，为2009年初以来的最低值。本月数据表明企业家对未来经济的预期是减速的，悲观预期在一定程度上表明经济减速加快的概率在增加。

笔者认为，在世界经济增长放缓的背景下，A股很难走出独立行情。短期来看，2307点附近有支撑，大盘要想一口气跌破2307点有一定难度，预计A股市场仍处於震荡筑底阶段。

操作上，目前A股市场积弱难返，後市应继续保持警惕，投资者可采取观望态度，等待趋势明朗。（完）

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