7日午间分析：沪指早盘微涨0.10%

今日A股市场暂缓了下跌的步伐，沪综指早盘一度呈现技术反弹走势，但是由於市场人气低迷，谨慎情绪浓厚最终反弹如昙花一现，股指随後震荡回落，沪综指午盘报收於2328.14点，微涨0.10%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场暂缓了下跌的步伐，沪综指早盘一度呈现技术反弹走势，但是由於市场人气低迷，谨慎情绪浓厚最终反弹如昙花一现，股指随後震荡回落，沪综指午盘报收於2328.14点，微涨0.10%。

从技术层面看，连续下跌後短线存在技术性超跌反弹要求，但是就目前的市场情况看，震荡探底的趋势并未改变，同时持续地量说明市场人气匮乏，也一定程度上限制了指数的反弹。

笔者认为，在全球经济低迷的情况下，股指将维持震荡筑底之势，建议投资者还是以谨慎观望为主，同时关注权重板块和成交量变化。（完）

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