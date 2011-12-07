7日午间分析：沪指早盘微涨0.10%

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场暂缓了下跌的步伐，沪综指早盘一度呈现技术反弹走势，但是由於市场人气低迷，谨慎情绪浓厚最终反弹如昙花一现，股指随後震荡回落，沪综指午盘报收於2328.14点，微涨0.10%。
从技术层面看，连续下跌後短线存在技术性超跌反弹要求，但是就目前的市场情况看，震荡探底的趋势并未改变，同时持续地量说明市场人气匮乏，也一定程度上限制了指数的反弹。
笔者认为，在全球经济低迷的情况下，股指将维持震荡筑底之势，建议投资者还是以谨慎观望为主，同时关注权重板块和成交量变化。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。