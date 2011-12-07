7日盘後分析：止跌企稳仍需确认

经过连续的下跌後，做空力量得到集中释放，今日A股市场终於结束五连阴的走势，全天呈现缩量小幅反弹走势，市场做空情绪有所缓解，中小盘个股止跌企稳，而权重股继续起到稳定市场重心的作用，尾盘沪综指报收於2332.73点，微涨0.29%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过连续的下跌後，做空力量得到集中释放，今日A股市场终於结束五连阴的走势，全天呈现缩量小幅反弹走势，市场做空情绪有所缓解，中小盘个股止跌企稳，而权重股继续起到稳定市场重心的作用，尾盘沪综指报收於2332.73点，微涨0.29%。

从股指反弹的过程看，可谓是阻力重重，一方面，持续创出地量显示当前市场谨慎情绪浓厚，在赚钱效应不佳的情况下，做多信心难以有效恢复；另一方面，目前市场仍存在较多的不确定性因素，这也限制了大盘的发挥。

从技术层面分析，大盘今日出现企稳迹象，但是能否止跌还有待观察，尤其两市不断创出地量，这对於大盘摆脱危险区是非常不利的，预计大盘短期内仍将维持弱势震荡格局。

近几日大盘成交持续萎缩，显示市场做多热情仍在逐渐消退。目前A股市场可谓是死水微澜，股指未来突破方向又会如何呢？

一方面，从政策面看，继央行三年来首次下调存准後，政策微调信号得到确立，但是面对没有亮点甚至惨淡的经济数据，政策的走向将决定未来股市的走向，目前在成交萎缩的情况下，市场不具备向上突破的自身力量。其实近期市场偏暖消息不断，但是显然给市场的刺激并不直接。

另一方面，年底前资金层面压力短期较大。前期2307点开始的反弹，虽然超跌反弹的因素较多，但是一个最为积极的因素就是成交金额的放大，可见新增资金入场对於市场而言，应该是一个最直接、最重大的利好。

但是现阶段A股市场却没有表现出丝毫有新增资金入场的迹象。同时临近年底，资金回笼压力骤增，再加上新股扩容速度不减，种种因素造成年前资金压力较大。

笔者认为，经济增速放缓、热钱加速流出以及大盘股的IPO都使得股指上涨动力不足，大盘或将继续弱势震荡，不排除沪综指再创新低的可能。

操作上，目前A股市场积弱难返，後市应继续保持警惕，投资者可采取观望态度，等待趋势明朗。（完）

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