8日盘前分析：震荡等待数据出炉

经过连续的下跌後，昨日A股市场呈现小幅反弹走势，不过沪市397亿的成交额创三年来新低，显示多空双方在当前点位附近相对谨慎，反弹动能或有限。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过连续的下跌後，昨日A股市场呈现小幅反弹走势，不过沪市397亿的成交额创三年来新低，显示多空双方在当前点位附近相对谨慎，反弹动能或有限。

笔者认为，持续下跌後虽然股指在昨日小幅反弹，但量能低迷，市场弱势格局明显。短期来看，流动性、宏观经济、上市公司业绩风险以及欧美债务危机等等不利因素令市场承压，大盘短期难以扭转颓势。

目前经济基本面及政策面的博弈尚存不确定性，短期股指持续超跌动力较小，尤其在缺乏成交量配合的情况下，反弹空间必将有限，明日11月宏观经济数据将陆续公布，在数据公布前大盘或将以震荡来等待数据的指引。

从外围股市来看，虽然有标普将欧盟AAA评级列入负面观察名单以及德国否决合并现行与长期救援基金提议的不利影响，但是在投资者憧憬周四欧洲央行可能会下调利率以及欧盟峰会将传出利好的情况下，美股大部分指数收高。

明日11月宏观经济数据将陆续公布，多家机构普遍认为数据并不乐观，也从另一个角度反映出当前宏观经济不容乐观，这成为压制A股的重要力量。

消息面，国务院新闻办公室7日发表《中国的对外贸易》白皮书，全面介绍了我国不断扩大对外开放，在平等互利基础上积极同世界各国开展经贸合作，中国经济融入全球经济进程加快、对外贸易活力进一步增强等情况。这是国务院新闻办首次就我国的对外贸易情况发布白皮书。

另外，10月以来大盘维持震荡格局，上市公司交叉持股市值出现缩水。统计显示，79家非金融类上市公司交叉持股市值累计减少6.04亿元，缩水幅度达8.32%。在交叉持股市值缩水情况下，一些上市公司年报业绩或遭遇一定压力。

数据显示，剔除金融类上市公司和未公布持股数量的情形，三季度末有79家公司披露交叉持股情况，被交叉持有的股票合计253只，按三季度末收盘价测算，非金融类上市公司交叉持股市值合计72.68亿元。截至12月7日收盘，这79家公司交叉持股市值降至66.63亿元，较三季度末减少6.04亿元，缩水幅度达8.32%，超越同期大盘跌幅。（完）

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