8日午间分析：两市股指再创新低

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现探底回升走势。沪深两市股指早盘双双低开，随後震荡下行，在个股普遍调整拖累下，两市股指终於双双跌破前期低点，其中沪综指一度考验2300点关口，随着大盘创新低，抄底资金开始活跃，带领指数反弹并重新翻红，午盘沪综指报收於2342.42点，微涨0.42%。
经过前期的持续下跌後，大盘短线积累了一定的超跌反弹动能，但是由於目前市场利空消息不断，因此多空双方均较为谨慎，但是随着股指再创新低，技术反弹一触即发，不过，笔者认为，短期内大盘止跌企稳信号并不明确，同时明日数据将陆续公布，中央经济工作会议即将召开，因此，在此之前，大盘难以呈现大幅波动走势。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。