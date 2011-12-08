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冯涛股市实时分析 | 2011年 12月 8日 星期四 12:00 BJT

8日午间分析：两市股指再创新低

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现探底回升走势。沪深两市股指早盘双双低开，随後震荡下行，在个股普遍调整拖累下，两市股指终於双双跌破前期低点，其中沪综指一度考验2300点关口，随着大盘创新低，抄底资金开始活跃，带领指数反弹并重新翻红，午盘沪综指报收於2342.42点，微涨0.42%。

经过前期的持续下跌後，大盘短线积累了一定的超跌反弹动能，但是由於目前市场利空消息不断，因此多空双方均较为谨慎，但是随着股指再创新低，技术反弹一触即发，不过，笔者认为，短期内大盘止跌企稳信号并不明确，同时明日数据将陆续公布，中央经济工作会议即将召开，因此，在此之前，大盘难以呈现大幅波动走势。（完）

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