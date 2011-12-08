8日盘後分析：地量之後见地价？

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
跌破2307点，一个投资者们不愿看到的事情发生了，不过，好在有惊无险，沪综指在创出32个月新低後，护盘蜂拥而至，股指也随之迅速回升，悲观之余也得到了些许安慰。
经过昨日的技术反弹後，今日沪深两市股指双双低开，随後快速震荡下行，两市股指双双创出新低，而後抄底资金进场明显，股指开始震荡回升，并一度翻红，不过由於权重整体表现低迷，同时明日经济数据出炉，市场观望情绪较浓，大盘最终再度回落，尾盘沪综指报收於2329.82点，下跌0.12%。
从今日盘面观察，相比于前几日市场个股普跌，今日中小盘股表现不俗，在抄底资金的介入下，题材股有所复苏，不过权重股持续低迷对指数拖累较大。
从技术层面分析，2300点关口警报仍未解除，虽然今日该关口表现出一定的抵抗性，但是短线下跌趋势成立，不排除继续下探的可能；同时成交量持续低迷成为股指技术反弹的拦路虎。
笔者认为，市场弱势格局明显。短期来看，流动性、宏观经济、上市公司业绩风险以及欧美债务危机等等不利因素令市场承压，大盘短期难以扭转颓势。
明日11月宏观经济数据将陆续公布，多家机构普遍认为数据并不乐观，也从另一个角度反映出当前宏观经济不容乐观，尤其在缺乏成交量配合的情况下，大盘要有所作为肯定不现实，因此，投资者需耐心等待数据出炉。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。