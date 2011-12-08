8日盘後分析：地量之後见地价？

跌破2307点，一个投资者们不愿看到的事情发生了，不过，好在有惊无险，沪综指在创出32个月新低後，护盘蜂拥而至，股指也随之迅速回升，悲观之余也得到了些许安慰。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

跌破2307点，一个投资者们不愿看到的事情发生了，不过，好在有惊无险，沪综指在创出32个月新低後，护盘蜂拥而至，股指也随之迅速回升，悲观之余也得到了些许安慰。

经过昨日的技术反弹後，今日沪深两市股指双双低开，随後快速震荡下行，两市股指双双创出新低，而後抄底资金进场明显，股指开始震荡回升，并一度翻红，不过由於权重整体表现低迷，同时明日经济数据出炉，市场观望情绪较浓，大盘最终再度回落，尾盘沪综指报收於2329.82点，下跌0.12%。

从今日盘面观察，相比于前几日市场个股普跌，今日中小盘股表现不俗，在抄底资金的介入下，题材股有所复苏，不过权重股持续低迷对指数拖累较大。

从技术层面分析，2300点关口警报仍未解除，虽然今日该关口表现出一定的抵抗性，但是短线下跌趋势成立，不排除继续下探的可能；同时成交量持续低迷成为股指技术反弹的拦路虎。

笔者认为，市场弱势格局明显。短期来看，流动性、宏观经济、上市公司业绩风险以及欧美债务危机等等不利因素令市场承压，大盘短期难以扭转颓势。

明日11月宏观经济数据将陆续公布，多家机构普遍认为数据并不乐观，也从另一个角度反映出当前宏观经济不容乐观，尤其在缺乏成交量配合的情况下，大盘要有所作为肯定不现实，因此，投资者需耐心等待数据出炉。（完）

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