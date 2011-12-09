9日午间分析：数据符合预期 沪指早盘下跌

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜欧美股市大跌的影响，今日A股市场继续呈现弱势探底走势，今日公布的11月CPI、PPI数据基本上符合市场预期，大盘一度震荡攀升，但是无奈周末效应作祟，市场谨慎情绪仍然较浓，最终无功而返，午盘沪综指报收於2315.24点，下跌0.63%。
中国国家统计局周五公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%，且为连续第四个月回落，进一步确认通胀下行趋势，同时亦为决策层政策微调提供空间。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%，环比则下降0.7%。
统计局将CPI大幅回落归因于，一是翘尾影响大幅减少，二是蔬菜、肉禽等食品价格环比回落。
数据显示，CPI回落幅度大於此前预期，由於食品价格环比下降较多，通胀回落趋势降得倒延续，通胀压力明显缓解，不仅有利於未来管理层宏观调控，同时政策松动预期进一步得到强化。不过，PPI超预期回落则反映经济下滑趋势明显。
笔者认为，短期内市场情绪或以谨慎为主，待内外形势明朗之後再做出方向性选择。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。