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冯涛股市实时分析 | 2011年 12月 9日 星期五 11:53 BJT

9日午间分析：数据符合预期 沪指早盘下跌

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美股市大跌的影响，今日A股市场继续呈现弱势探底走势，今日公布的11月CPI、PPI数据基本上符合市场预期，大盘一度震荡攀升，但是无奈周末效应作祟，市场谨慎情绪仍然较浓，最终无功而返，午盘沪综指报收於2315.24点，下跌0.63%。

中国国家统计局周五公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%，且为连续第四个月回落，进一步确认通胀下行趋势，同时亦为决策层政策微调提供空间。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%，环比则下降0.7%。

统计局将CPI大幅回落归因于，一是翘尾影响大幅减少，二是蔬菜、肉禽等食品价格环比回落。

数据显示，CPI回落幅度大於此前预期，由於食品价格环比下降较多，通胀回落趋势降得倒延续，通胀压力明显缓解，不仅有利於未来管理层宏观调控，同时政策松动预期进一步得到强化。不过，PPI超预期回落则反映经济下滑趋势明显。

笔者认为，短期内市场情绪或以谨慎为主，待内外形势明朗之後再做出方向性选择。（完）

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