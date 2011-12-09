一周综述：A股未来突破方向如何？

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

本周周线毫无悬念的再次收出阴线，至此沪综指已经周K线五连阴之势，市场弱势可见一斑。

受到昨夜欧美股市重挫、欧盟峰会结果未定等不利因素影响，今日A股市场依旧未能摆脱弱势震荡探底格局，尽管11月宏观经济数据符合市场预期，但是明日经济增长数据将陆续出炉，在未明朗前市场谨慎情绪难以缓解，尾盘沪综指最终报收於2315.27点，下跌0.62%。

从技术层面分析，沪综指连续五周连阴，为2011年以来的首次，同时本周沪综指再创32个月新低，最低下探至2302点，2300点面临严峻的考验，不排除再创新低的可能。

中国国家统计局周五公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%，且为连续第四个月回落，进一步确认通胀下行趋势，同时亦为决策层政策微调提供空间。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%，环比则下降0.7%。

统计局将CPI大幅回落归因于，一是翘尾影响大幅减少，二是蔬菜、肉禽等食品价格环比回落。

数据显示，CPI回落幅度大於此前预期，由於食品价格环比下降较多，通胀回落趋势降得倒延续，通胀压力明显缓解，不仅有利於未来管理层宏观调控，同时政策松动预期进一步得到强化。不过，PPI超预期回落则反映经济下滑趋势明显。

从本周的市场情况看，大盘成交持续萎缩，显示市场做多热情仍在逐渐消退，虽然盘中不乏活跃个股，但是难以形成有效的热点板块。目前A股市场可谓是死水微澜，股指未来突破方向又会如何呢？

首先，从政策面看，继央行三年来首次下调存准後，政策微调信号得到确立，但是面对没有亮点甚至惨淡的经济数据，政策的走向将决定未来股市的走向，目前在成交萎缩的情况下，市场不具备向上突破的自身力量。其实近期市场偏暖消息不断，但是显然给市场的刺激并不直接。

其次，外资撤离中国的迹象继续呈现，在上周最後两个交易日人民币对美元在即期交易市场出现了连续跌停，同时B股也是持续大跌，外资撤离对国内资本市场的短期影响更为直接。

最後，新股扩容并未因大盘持续阴跌而停止步伐，同时近期A股市场成交出现持续萎缩，而且热点板块缺失，由於盈利效应的缺失和大小非的潜在威胁，遏制了新增资金的进入，在此背景下下，A股面临着较为沉重的压力。

笔者认为，在世界经济增长放缓的背景下，A股很难独善其身。短期来看，股指存在一定的技术反弹需求，但是反弹力度和空间有限，预计A股市场仍处於震荡筑底阶段。

对於下周而言，投资者可重点关注两件事：一是，欧盟峰会会否出台能够切实解决欧债问题的办法。二是，中央经济工作会议预期下周召开，有关明年政策如何定调问题提上日程。

操作上，现阶段投资者需保持适当谨慎，在趋势没有进一步明朗前，不宜盲目操作。（完）

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。