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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 5日 星期四 11:54 BJT

5日午间分析：两市早盘窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经历了2012年首个交易日的惨淡之後，今日A股市场早盘呈现弱势震荡整理态势，在银行、石化等权重股走强的带动下，虽然指数小幅反弹，但是多数个股继续延续了近期的调整态势，其中前期强势股补跌成为两市的做空主力，市场依旧保持颓势，午盘沪综指报收於2176.37点，微涨0.32%。

笔者认为，目前投资者信心极度脆弱，这从市场对利好麻木、对利空放大可见一斑，经过连续的下跌後，个股调整风险得到一定的释放，但是大盘仍未见止跌信号，虽然盘中随时有可能出现技术反弹，但是短线系统性风险仍较大，因此投资者应多看少动。（完）

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