5日午间分析：两市早盘窄幅震荡

经历了2012年首个交易日的惨淡之後，今日A股市场早盘呈现弱势震荡整理态势，在银行、石化等权重股走强的带动下，虽然指数小幅反弹，但是多数个股继续延续了近期的调整态势，其中前期强势股补跌成为两市的做空主力，市场依旧保持颓势，午盘沪综指报收於2176.37点，微涨0.32%。