5日午间分析：两市早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
经历了2012年首个交易日的惨淡之後，今日A股市场早盘呈现弱势震荡整理态势，在银行、石化等权重股走强的带动下，虽然指数小幅反弹，但是多数个股继续延续了近期的调整态势，其中前期强势股补跌成为两市的做空主力，市场依旧保持颓势，午盘沪综指报收於2176.37点，微涨0.32%。
笔者认为，目前投资者信心极度脆弱，这从市场对利好麻木、对利空放大可见一斑，经过连续的下跌後，个股调整风险得到一定的释放，但是大盘仍未见止跌信号，虽然盘中随时有可能出现技术反弹，但是短线系统性风险仍较大，因此投资者应多看少动。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。