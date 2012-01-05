5日盘後分析：A股後市命运多舛

承接昨日颓势，今日A股市场继续弱势下行，盘中虽然不乏权重股奋力护盘，但是在大多数个股调整的背景下，指数下行趋势仍然没有得到遏制，市场信心严重受损。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

承接昨日颓势，今日A股市场继续弱势下行，盘中虽然不乏权重股奋力护盘，但是在大多数个股调整的背景下，指数下行趋势仍然没有得到遏制，市场信心严重受损。

从2011年底到新年头两个交易日，大盘跌跌不休之势让投资者的心情跌入谷底，目前市场利好利空交织，但是在对利好麻木、对利空放大情绪的主导下，大盘颓势始终难以扭转。

可以说，很长一段时间来，A股市场似乎在静静的等待着什麽，并且在这种等待中，市场陷入了一片沉寂中，成交逐渐萎缩、热点逐渐匮乏、股指逐渐下挫。

自2011年底沪综指创出2134.02点新低後，大盘连续三日超跌反弹，随即新年头两个交易日，大盘再度大幅下挫，从盘面上能够明显的感觉到市场信心的匮乏，因此虽然市场始终有利好预期，但是仍然无法逆转股指疲弱向下的态势，这似乎预示着A股市场後市仍将命运多舛。

一方面，受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动，12月官方制造业采购经理人指数(PMI)重返50%的荣枯分水岭上方，但是後期仍存在再度下滑的可能，同时1月份主要经济数据预计仍然不乐观，可能继续下滑并再度恶化市场的悲观预期。

另一方面，由於目前市场对利好冷淡、对利空有放大效应，因此市场当前的操作思维依旧维持着短线快进快出的游击战术思维。虽然元旦节期间外围市场走势强势，但是元旦假期市场预期落空，导致资金短线离场观望局面加剧。

此外，据统计，2012年新年伊始，IPO发行仍保持高速的态势。新年的头三个工作日，就有12家企业准备上会，节奏大大加快；二级市场资金面的紧张局面雪上加霜，大大限制了投资热情。

从以上几点来看，A股市场的不确定因素还有很多，而确定的是新股扩容继续提速，是经济形势严峻，是上市公司业绩下滑。

因此，笔者认为，A股市场的前途依旧坎坷， 在整个市场都规避风险的阶段，投资者重拾防御策略并且严格控制仓位并不为过。尽量减少操作的次数，耐心等待层层迷雾的一一散去。（完）

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