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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 6日 星期五 11:55 BJT

6日午间分析：个股继续杀跌

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续呈现弱势震荡调整态势，在个股继续杀跌的拖累下，沪综指逐渐向2134点前期低点靠拢，而深成指更数创出新低，不过权重股表现稳定，有效的维稳了市场重心，午盘沪综指报收於2141.51点，下跌0.32%。

笔者认为，大盘经过连续的下探後，短线存在技术反弹需要，但是由於目前市场利空因素较多，技术反弹大都盘中完成，因此，目前股指探底趋势并未完结，投资者不可轻易盲目抄底。（完）

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