一周综述：弱势盘整将是主旋律

本周是2012年首个交易日周，虽然只有三个交易日，但是市场的表现却让投资者感到些许''惊心动魄''。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

本周是2012年首个交易日周，虽然只有三个交易日，但是市场的表现却让投资者感到些许"惊心动魄"。

新年首个交易日开门红预期落空，随後连续两个交易日股指再度探底，沪深两市股指於本周双双再度创出新低，虽然周五在权重股的奋力护盘下，沪综指以红盘报收，但是单日反转的力度仍有待考验。

目前市场多空因素交织，虽然有汇金和平安等机构大举增持银行股护盘等众多利好消息传出，但是市场对这些利好消息反应麻木，这也从另一个角度说明当前大盘极度弱势，若想扭转颓势仍有待时日。

继上周沪综指创出新低後，本周再创2132.63点新低，可以说目前大盘底部特征并不是很明显，虽然在指数下跌过程中，量能放大显示做空动能得到一定的释放，但是目前言底还为时尚早。

当前宏观面、政策面和资金面的情况确实不太乐观，欧债危机不断蔓延，国内经济形势依旧严峻，上市公司业绩下滑，新股扩容速度不减反增，这对於A股市场来说，都是消极的因素。最终的结果是投资者的信心严重不足，而反映到盘面上，就是目前的弱势调整格局。

投资者的信心受什麽因素影响呢？笔者认为有这样几点，首先是对风险的厌恶，第二个因素是不确定性。目前来看，不确定主要源自政策。

从短期市场表现看，虽然护盘的权重股从金融和石油扩大至煤炭、电力、有色金属和钢铁，但是其持续性仍有待观察，预计大盘仍有一定的下跌空间，至于空间的大小，笔者认为，投资者不必过於担忧。

相比於本周权重股稳健的表现，题材股成为市场"重灾区"。笔者在之前的文章中曾经提到过，指数一旦陷入弱势，影响最大的就是前期的题材股，特别是对於一些短期涨幅过大的股票和板块，大盘弱势盘整过程中下跌风险是非常之大的，应尽量规避。

面对跌跌不休的指数以及个股大面积大幅下挫，面对陷入寒冬的全球股市， A股後市将会如何？投资者又该如何操作？

对於後市的走势，笔者认为有两种可能。其一，没有利好政策出台，市场格局依旧按照自身规律发展，在消化各种不利因素影响後，依靠自身动能恢复，但是市场做多热情会逐渐消退，个股出现分化，操作难度较前期大大增加。

第二种可能就要看後续政策了。究竟後市走向如何，目前仍需等待观望，但有一点可以确认的是，目前市场最大的风险还是来自於系统性风险，这也就决定了当前市场的可操作性不强。

在投资者信心不足的阶段，参与热情不高，市场呈现出弱势盘整态势也是不得已而为之。近期市场的机会只是技术性交易性机会，投资者不参与也罢。（完）

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