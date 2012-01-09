9日午间分析：利好提振 沪指强劲回升

笔者认为，大盘经过前期连续的急跌後，短线存在较强的超跌反弹需求，同时周末消息面再吹暖风，市场反弹可谓顺理成章，不过就本次反弹看，市场信心的恢复不是短时间能够实现的，同时後市仍存在较多的不确定性，因此反弹的力度以及高度仍有待观察。（完）