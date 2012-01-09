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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 9日 星期一 12:08 BJT

9日午间分析：利好提振 沪指强劲回升

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受到国务院总理温家宝明确要求提振股市信心的提振，今日A股市场早盘呈现强劲超跌反弹走势，权重股表现稳健的同时，题材股纷纷反弹回升，沪综指盘中一度重回2200点上方，午盘沪综指报收於2194.57点，上涨1.44%。

笔者认为，大盘经过前期连续的急跌後，短线存在较强的超跌反弹需求，同时周末消息面再吹暖风，市场反弹可谓顺理成章，不过就本次反弹看，市场信心的恢复不是短时间能够实现的，同时後市仍存在较多的不确定性，因此反弹的力度以及高度仍有待观察。（完）

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