9日午间分析：利好提振 沪指强劲回升

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
受到国务院总理温家宝明确要求提振股市信心的提振，今日A股市场早盘呈现强劲超跌反弹走势，权重股表现稳健的同时，题材股纷纷反弹回升，沪综指盘中一度重回2200点上方，午盘沪综指报收於2194.57点，上涨1.44%。
笔者认为，大盘经过前期连续的急跌後，短线存在较强的超跌反弹需求，同时周末消息面再吹暖风，市场反弹可谓顺理成章，不过就本次反弹看，市场信心的恢复不是短时间能够实现的，同时後市仍存在较多的不确定性，因此反弹的力度以及高度仍有待观察。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。