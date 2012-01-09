9日盘後分析：信心决定市场未来

周末传来三大利好消息，受此提振，今日投资者信心明显得到修复，具体反映到盘面上，即A股市场放量震荡上扬，沪综指重新夺回2200点整数关口，创去年10月份以来最大涨幅，个股呈现普涨态势，大有''忽如一夜春风来，千树万树梨花开''之势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

周末传来三大利好消息，受此提振，今日投资者信心明显得到修复，具体反映到盘面上，即A股市场放量震荡上扬，沪综指重新夺回2200点整数关口，创去年10月份以来最大涨幅，个股呈现普涨态势，大有"忽如一夜春风来，千树万树梨花开"之势。

可以说，今日A股市场在一片皆大欢喜的氛围中结束了，随着2012年农历春节临近，这样的场面自然是令人遐想，也许"红包"行情离我们并不遥远，但是被市场培育出来的投资者已经不会被简单的上涨下跌所左右，捕捉市场特征、透视市场本质才是决胜千里的关键。

A股市场需要自救加强心针

"风萧萧兮易水寒，股指一去兮不复还"，本周之前，大盘连续九周震荡下挫，在A股历史上实属罕见，不仅股指重心不断下移，同时个股也纷纷加入杀跌行列，其中不少个股甚至出现了 "腰斩"走势。

在前期的文章中，笔者曾指出随着利空因素的逐渐兑现以及系统性风险的不断释放，市场大幅下跌动能已经大大减弱，再加上今日消息面的利好刺激，市场放量大幅反弹，相信有不少投资者认为大盘已经进入底部区域，那麽市场底部之论能否成立？

笔者认为，就目前的市场环境而言，A股市场已经进入了关键时期、关键点位，经过前期的连续大幅下挫，市场信心已几近崩溃，特别是前期强势题材股纷纷跳水，使得市场逐渐产生了"弃市"的悲观情绪，在这种情况下，要化解困境需要市场自救加上政策的强心剂。

强心剂可谓来的及时，一方面，管理层对股市表现明显关切，国务院总理温家宝上周末强调，要深化新股发行制度市场化改革，提振股市信心；另一方面，12月新增贷款规模超出预期，说明12月份货币政策和信贷管制放松後的效果还是显现，激发了市场对未来资金面的良好预期。

此外，央行决定春节前暂停央行票据发行，并根据实际需求开展短期逆回购操作，及时补充市场流动性，可以说此举对市场影响较为正面。正是在上述利好消息的刺激下，配合前段时间大盘连续震荡下跌，今日两市股指报复性放量大幅反弹。

信心决定市场未来

和前一段时间相比，当前确实出现了一些可喜的变化。一是上面提到的管理层对股市态度的变化，二是，趋紧的资金面暂时得到了一定的缓解。但是，在诸多积极的变化面前，我们还是要保持一贯的警惕。

不管目前我们看到了什麽样的好的现象，但是一个问题始终需要面对，那就是，在全球经济复苏举步维艰的过程中，在上市公司业绩下滑的环境下，中国A股真的能够做到一枝独秀吗？

对於未来的经济前景，还有很多的不确定性，目前我们只能走一步看一步，今日A股市场的繁荣，虽然给了投资者好的预期，但是我们仍不难感觉到当前市场的浮躁心态仍然明显，12月宏观经济数据公布在即，刚刚得到修复的市场信心仍将面临严峻的考验，因此再次提醒投资者，一定不能放松警惕的神经。（完）

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