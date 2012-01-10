10日午间分析：两市早盘再接再厉

承接昨日大涨之势，今日A股市场早盘再接再厉，沪深两市股指双双震荡上行，盘中个股继续普涨，在权重股表现稳健的背景下，题材股纷纷表现，市场赚钱效应较前期明显提高，午盘沪综指报收於2259.88点，上涨1.53%。

笔者认为，在利好的作用下，大盘一改前期的颓势，技术指标大大得到了修复，不过，连续的放量反弹虽然暂时扭转了短期的颓势，但是并不能改变中长期市场格局，A股後市仍存在较多的不确定性因素。（完）