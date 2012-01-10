版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 10日 星期二 12:00 BJT

10日午间分析：两市早盘再接再厉

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

承接昨日大涨之势，今日A股市场早盘再接再厉，沪深两市股指双双震荡上行，盘中个股继续普涨，在权重股表现稳健的背景下，题材股纷纷表现，市场赚钱效应较前期明显提高，午盘沪综指报收於2259.88点，上涨1.53%。

笔者认为，在利好的作用下，大盘一改前期的颓势，技术指标大大得到了修复，不过，连续的放量反弹虽然暂时扭转了短期的颓势，但是并不能改变中长期市场格局，A股後市仍存在较多的不确定性因素。（完）

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐