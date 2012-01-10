10日午间分析：两市早盘再接再厉

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
承接昨日大涨之势，今日A股市场早盘再接再厉，沪深两市股指双双震荡上行，盘中个股继续普涨，在权重股表现稳健的背景下，题材股纷纷表现，市场赚钱效应较前期明显提高，午盘沪综指报收於2259.88点，上涨1.53%。
笔者认为，在利好的作用下，大盘一改前期的颓势，技术指标大大得到了修复，不过，连续的放量反弹虽然暂时扭转了短期的颓势，但是并不能改变中长期市场格局，A股後市仍存在较多的不确定性因素。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。