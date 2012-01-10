10日盘後分析：如何看待眼前的机会？

今日沪深两市股指延续昨日强劲的走势，双双继续大幅上涨，并且成交金额有明显放大，其中沪综指成功收复30日线且逼近2300点整数关口，并部分回补了''12.13''缺口，短线强势特征较为明显。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日沪深两市股指延续昨日强劲的走势，双双继续大幅上涨，并且成交金额有明显放大，其中沪综指成功收复30日线且逼近2300点整数关口，并部分回补了"12.13"缺口，短线强势特征较为明显。

从技术层面分析，大盘连续两个交易日的大幅上行，短线积累的较为丰厚的获利盘，再加上2300点是前期多空上方争夺较为激烈的点位，且上方套牢盘压力较大，不排除空方短线借助技术压力打压股指的可能。

2012新年伊始，这个良好的开头给投资者带来无限希望，但2012年还有诸多尚待落实的事情，来自政策和基本面两股不同的力量下，投资者该如何把握眼前的机会？

和2011年有所不同的是，2012年伊始即呈现各项利好利空呈现交错格局，而从近几日看，利好明显占据市场主导。投资者不难发现，尽管管理层提振股市信心明确，且出台多项中长期利於股市的政策，但是当前仍有存在较多的不确定性因素。

短线的连续放量上扬只能扭转短期的颓势而不足以改变中长期市场格局，A股後市仍存在较多的不确定性因素，一方面，即将公布的经济数据对市场的影响。另一方面，个股的风险是否已经完全释放有待观察。

笔者认为，从政策等因素分析，反弹或将延续一段时间，沪综指在2300点一线聚集着大量的套牢筹码，需要通过不断的震荡进行消化，节前这段时间，A股市场将保持着指数稳定、个股活跃且出现分化的状态。

总之，在一系列利好利空的交错影响下，2012年的A股市场注定比2011年波动大、结构性机会多，面对这种格局，投资者在选股和选时上更应该谨慎小心，不宜盲目追高。（完）

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。