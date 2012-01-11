版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 11日 星期三 11:47 BJT

11日午间分析：两市早盘窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过连续两个交易日的放量大涨後，今日A股市场早盘呈现横盘窄幅震荡整理态势，面对2300点的重要技术阻力位，多方并未急於求成，在短线获利回吐的压力下，大盘借技术压力顺势做出调整，午盘沪综指报收於2276.15点，下跌0.42%。

笔者认为，虽然大盘并未延续前两日的强势，但是盘中个股仍保持较高的活跃度，这也说明短线反弹并未结束，不过对於後市大盘的反弹高度，投资者不可期望值过高，毕竟12月份经济数据公布在即，全球经济复苏缓慢等不利因素对指数形成一定的压制。（完）

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐