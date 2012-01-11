11日午间分析：两市早盘窄幅震荡

经过连续两个交易日的放量大涨後，今日A股市场早盘呈现横盘窄幅震荡整理态势，面对2300点的重要技术阻力位，多方并未急於求成，在短线获利回吐的压力下，大盘借技术压力顺势做出调整，午盘沪综指报收於2276.15点，下跌0.42%。

笔者认为，虽然大盘并未延续前两日的强势，但是盘中个股仍保持较高的活跃度，这也说明短线反弹并未结束，不过对於後市大盘的反弹高度，投资者不可期望值过高，毕竟12月份经济数据公布在即，全球经济复苏缓慢等不利因素对指数形成一定的压制。（完）