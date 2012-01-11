11日午间分析：两市早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
经过连续两个交易日的放量大涨後，今日A股市场早盘呈现横盘窄幅震荡整理态势，面对2300点的重要技术阻力位，多方并未急於求成，在短线获利回吐的压力下，大盘借技术压力顺势做出调整，午盘沪综指报收於2276.15点，下跌0.42%。
笔者认为，虽然大盘并未延续前两日的强势，但是盘中个股仍保持较高的活跃度，这也说明短线反弹并未结束，不过对於後市大盘的反弹高度，投资者不可期望值过高，毕竟12月份经济数据公布在即，全球经济复苏缓慢等不利因素对指数形成一定的压制。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。