11日盘後分析：当前操作可遵循两大思路

经过前两个交易日的大幅放量上涨後，今日A股市场暂缓了上行的步伐。全天沪深两市股指呈现横盘震荡整理态势，不过虽然指数表现平淡，但是个股仍保持较高的活跃度，尾盘沪综指报收於2276.05点，下跌0.42%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过前两个交易日的大幅放量上涨後，今日A股市场暂缓了上行的步伐。全天沪深两市股指呈现横盘震荡整理态势，不过虽然指数表现平淡，但是个股仍保持较高的活跃度，尾盘沪综指报收於2276.05点，下跌0.42%。

从技术层面分析，面对较为丰厚的短线获利盘，多方并未急於上攻2300点重要技术阻力位，选择震荡消化前两日大幅上涨所积累起来的获利盘，同时在股指调整的过程中，两市成交量并没有明显萎缩，显示当前换手仍较充分，预示着市场短线参与热情仍在，这也为短线反弹的延续提供了一定的支持。

目前看，大盘若要继续反弹，2300点一线是多方短期需要攻克的第一道坎儿，该点位附近积累了较多的套牢盘，如果量能持续放大，则攻破该点位的概率将会大增，不过相比於2300点一线，当前指数上方最近的密集成交区还是集中在2500点一线，能否到达此高度，笔者认为，并不乐观，因此，投资者对反弹高度不能太过期望。

尽管近一段时间市场充斥多重利好因素，同时投资者信心较前期得到明显的恢复，但是不可否认，短线颓势的扭转并不代表中期走势格局发生根本性变化，连续的大幅上涨後，反弹高度存疑，尤其是股指要到达2500点一线的高度目前看概率非常低，因此，在有限的反弹空间里，投资者应该如何操作呢？

笔者认为，投资者可遵循两大思路：一是，前期低估值的价值股，从银行的抗跌扩散到前两日的煤炭水泥，以及今天的钢铁，都是延续了这一思路，投资者不妨可以在这里面继续挖掘。

二是，前期跌幅较大的"腰斩"股票，相信投资者已经令略到这类个股下跌时强大的杀伤力，同时这类股票一旦反弹也最有爆发力，不过投资者要慧眼识别，同时也要规避高估值品种，比如创业板上的一些股票。

总的来说，近几日的反弹仅仅是前期市场超跌以及政策利好带动的投资者情绪回暖所带来的估值修复行情。从基本面上看，构成大级别反弹的基础还不牢固。因此，投资者操作仍以谨慎的投资策略为主，不可盲目追涨。（完）

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