12日午间分析：数据符合预期 早盘继续震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
今日公布12月宏观经济数据，其中大家比较关心的CPI数据基本符合市场此前预期，受此影响，沪深两市股指表现稳健，虽然指数一度冲高回落，但是多数个股延续的反弹趋势，成交也保持较高水平，午盘沪综指报收於2272.63点，下跌0.15%。
中国国家统计局周四公布数据，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%，创下15个月新低，且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落。
笔者认为，经过持续紧缩的货币政策，CPI环比升幅低於过去几年同期水平，显示通胀持续放缓，同时这也意味着通胀不再是当前管理层的主要忧虑，目前中国经济增速放缓将是首要目标，通胀压力缓解将为政策调整预留更多的空间。
笔者认为，面对上方密集成交区，大盘上行阻力有所加大，目前本轮反弹并未终结，但是投资者对反弹空间不要有太高期望值。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。