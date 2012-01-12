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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 12日 星期四 11:58 BJT

12日午间分析：数据符合预期 早盘继续震荡

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日公布12月宏观经济数据，其中大家比较关心的CPI数据基本符合市场此前预期，受此影响，沪深两市股指表现稳健，虽然指数一度冲高回落，但是多数个股延续的反弹趋势，成交也保持较高水平，午盘沪综指报收於2272.63点，下跌0.15%。

中国国家统计局周四公布数据，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%，创下15个月新低，且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落。

笔者认为，经过持续紧缩的货币政策，CPI环比升幅低於过去几年同期水平，显示通胀持续放缓，同时这也意味着通胀不再是当前管理层的主要忧虑，目前中国经济增速放缓将是首要目标，通胀压力缓解将为政策调整预留更多的空间。

笔者认为，面对上方密集成交区，大盘上行阻力有所加大，目前本轮反弹并未终结，但是投资者对反弹空间不要有太高期望值。（完）

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