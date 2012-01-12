12日盘後分析：後市大盘将如何演绎？

今日在12月经济数据出炉的背景下，A股市场全天继续呈现缩量震荡整理态势，盘中指数波动有所加大，不过个股仍保持较高的活跃性，相比於本周初强劲的走势，短线大盘上行压力明显增大，尾盘沪综指报收於2275.01点，微跌0.05%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日在12月经济数据出炉的背景下，A股市场全天继续呈现缩量震荡整理态势，盘中指数波动有所加大，不过个股仍保持较高的活跃性，相比於本周初强劲的走势，短线大盘上行压力明显增大，尾盘沪综指报收於2275.01点，微跌0.05%。

中国国家统计局周四公布数据，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%，创下15个月新低，且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落。

笔者认为，经过持续紧缩的货币政策，CPI环比升幅低於过去几年同期水平，显示通胀持续放缓，同时这也意味着通胀不再是当前管理层的主要忧虑，目前中国经济增速放缓将是首要目标，通胀压力缓解将为政策调整预留更多的空间。

相比于CPI数据，12月PPI回落幅度明显超过此前市场预期，表明当前需求依旧乏力，企业盈利能力未见好转，这令市场谨慎情绪有所升温。

目前投资者不难感觉到，大盘经过前两日的快速上行後，连续两个交易日高位震荡整理，略显犹豫不决，面对这种局面，後市大盘将如何演绎？

随着管理层对股市的关切，投资者信心较前期明显修复，不过，虽然短期大盘暂时扭转颓势，但是这并不能改变股市中期趋势，尤其是在需求乏力、上市公司盈利未见好转的情况下，A股市场很难走出持续的上涨行情。

同时，从技术层面分析，指数上方是前期成交密集区，累积了大量的套牢盘，再加上短线获利盘，股指上行阻力较大。此外，农历春节假期临近，持币过年逐渐占据市场主流，这对於大盘反弹的延续非常不利。

总的来说，面对上方密集成交区，大盘上行阻力有所加大，目前本轮反弹并未终结，但是投资者对反弹空间不要有太高期望值。（完）

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