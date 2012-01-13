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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 13日 星期五 11:55 BJT

13日午间分析：题材股杀跌 沪指早盘下挫

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过连续两日的高位整理後，今日A股市场再度调头向下，沪综指上攻2300点技术位无果後，选择向下寻求支撑，沪综指再度失守5日均线，虽然金融等权重股力挺指数，但是题材股的大幅杀跌对市场人气冲击较大，午盘沪综指报收於2234.81点，下跌1.77%。

笔者认为，大盘反弹第一阶段或告一段落，虽然後市还有反弹的可能，但是後市管理层能否进一步出台相关政策将对反弹的持续性与幅度起到关键作用，密切关注政策面的变化。（完）

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