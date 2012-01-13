13日午间分析：题材股杀跌 沪指早盘下挫

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
经过连续两日的高位整理後，今日A股市场再度调头向下，沪综指上攻2300点技术位无果後，选择向下寻求支撑，沪综指再度失守5日均线，虽然金融等权重股力挺指数，但是题材股的大幅杀跌对市场人气冲击较大，午盘沪综指报收於2234.81点，下跌1.77%。
笔者认为，大盘反弹第一阶段或告一段落，虽然後市还有反弹的可能，但是後市管理层能否进一步出台相关政策将对反弹的持续性与幅度起到关键作用，密切关注政策面的变化。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。