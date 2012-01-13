13日午间分析：题材股杀跌 沪指早盘下挫

26日盘後分析：当前操作应慎之又慎

A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。