16日午间分析：两市早盘弱势震荡

受标普突降除希腊以外的所有16个欧元区国家的信用评估的负面消息打击，今日A股市场继续呈现弱势震荡走势，尽管权重股表现稳定，但是中小盘股延续了上周五的调整态势，市场人气低迷，午盘沪综指报收於2231.98点，下跌0.56%。

笔者认为，管理层呵护股市对市场信心的提升作用明显，但是从中长期看，大盘调整格局并未改变，同时外部环境仍存在较大变化，这使得A股短期走势波动加剧，不过从技术层面看，2200点一带对指数仍有较强的支撑。（完）