16日盘後分析：反弹夭折概率加大

受到标普下调欧洲九国的评级且明日经济数据公布等不利因素的影响，今日A股市场继续震荡调整，其中虽然权重股表现稳定，但是中小盘股持续杀跌，市场人气遭受打击，导致沪综指再度退守2200点整数关口，尾盘沪综指最终报收於2206.19点，下跌1.71%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到标普下调欧洲九国的评级且明日经济数据公布等不利因素的影响，今日A股市场继续震荡调整，其中虽然权重股表现稳定，但是中小盘股持续杀跌，市场人气遭受打击，导致沪综指再度退守2200点整数关口，尾盘沪综指最终报收於2206.19点，下跌1.71%。

从技术层面分析，当前市场上方是重重压力，要想扭转短期颓势必须具备两个条件，其一是沪市单边成交连续维持在千亿以上；其二是有持续的热点，目前看这两个条件还不具备。

不过短期内2200点一线的支撑还是有效的，特别是上周在该点位成交的有效放大也预示着真正跌破这一点位也并非轻而易举的事情。不过股指上行阻力较大，热点匮乏，临近长假投资者参与热情降低等等因素聚集起来，导致本周市场震荡的可能加大。

明日国家统计局将公布2011年主要宏观经济数据，预计四季度GDP增速将进一步回落，下破9％的可能性较大，且在去库存等影响下，2012年一季度可能进一步下滑。

本周是春节长假前的最後一个交易日，目前看，短期的反弹基本告一段落，虽然各项数据支撑政策松动，但是政策面的变数依然较大，尤其是市场热切期盼的下调存款准备金率迟迟不能出台，因此，在没有政策扰动的情况下，预计节前市场走势将以震荡为主。（完）

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