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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 17日 星期二 11:46 BJT

17日午间分析：沪指早盘探底回升

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现探底回升的走势。早盘沪综指一度跌破2200点整数关口，随着经济数据的出炉，GDP数据高於市场预期，大盘开始震荡回升，盘中个股也开始普遍反弹，午盘沪综指报收於2226.67点，上涨0.93%。

中国国家统计局周二公布数据，第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%，连续第四季放缓，创2009年第二季以来最低，但数据高於市场预期，分析师普遍预计今年上半年经济将继续下行。

笔者认为，近一段时间市场消息面偏暖，今日消息面再吹暖风，对稳定市场起到积极作用，同时随着经济数据的明朗，未来政策走向将会逐渐明朗，这对於资金判断後市走势非常有利，不过目前市场仍存在较多的不确定性因素，因此，预计节前大盘仍将以震荡为主。（完）

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