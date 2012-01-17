17日午间分析：沪指早盘探底回升

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现探底回升的走势。早盘沪综指一度跌破2200点整数关口，随着经济数据的出炉，GDP数据高於市场预期，大盘开始震荡回升，盘中个股也开始普遍反弹，午盘沪综指报收於2226.67点，上涨0.93%。
中国国家统计局周二公布数据，第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%，连续第四季放缓，创2009年第二季以来最低，但数据高於市场预期，分析师普遍预计今年上半年经济将继续下行。
笔者认为，近一段时间市场消息面偏暖，今日消息面再吹暖风，对稳定市场起到积极作用，同时随着经济数据的明朗，未来政策走向将会逐渐明朗，这对於资金判断後市走势非常有利，不过目前市场仍存在较多的不确定性因素，因此，预计节前大盘仍将以震荡为主。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。