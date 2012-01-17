17日盘後分析：风物长宜放眼量

''忽如一夜春风来，千树万树梨花开''，用这句话形容今日A股市场一点都不为过。受到多重利好因素提振，今日沪深两市股指双双放量大幅上涨，其中沪综指放量拉升4.18%， 创27个月来最大单日涨幅。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

"忽如一夜春风来，千树万树梨花开"，用这句话形容今日A股市场一点都不为过。受到多重利好因素提振，今日沪深两市股指双双放量大幅上涨，其中沪综指放量拉升4.18%， 创27个月来最大单日涨幅。

就当投资者昨日还为股指退守2200点关口惋惜的时候，今日市场政策暖风再度袭来。南方某省已经获准将1000亿元基本养老基金转交全国社保基金理事会运营，证监会正考虑进一步扩大RQFII额度，今日公布的GDP数据明显高於此前市场预期等等，在众多利好共振下，板块个股全面开花，股指也一扫前几日的低迷，再度强势放量拉升，沪综指再度逼近2300点整数关口。

在上周的文章中，笔者曾经提到过，2300-2400点一线是前期低点，被顺利攻破後目前则变成反弹的一道坎，而2500点则是一段时间以来的密集成交区，再往上2800点也聚集着更多的套牢筹码。可见，目前市场上方是重重压力，要想突破必须具备两个条件，其一是沪市单边成交连续维持在千亿以上；其二是有持续的热点。

从今日走势看，尽管板块个股全面开花，但是起持续性存疑，尤其近期市场个股分化特征明显，单日的上涨并不能从趋势上扭转，同时今日虽然沪市放量较昨日明显，但是仍处於千亿元以下，因此，投资者不可对後市过於盲目乐观。

本周A股市场较上周相比有明显的区别，首先最大的不同就是震荡幅度和频率都有所加大，尤其周初两个交易日，波动明显加剧，其次，成交金额有所萎缩，最後，个股异动较为突出。这些变化都显现出，在沪综指进入到2300点一线位置後，各方压力逐渐凸显，这些压力与政策、资金的博弈将主导未来一段时间内A股市场的走势。

一方面，今日国家统计局公布经济数据显示，中国去年四季度GDP及12月份投资、消费数据均好於预期，显示之前的政策微调开始起效。虽然说，本次公布的数据呈现亮点，但是仍不能掩盖目前经济面临的严峻形势。预计今年上半年经济增速仍处於探底过程中，虽然"软着陆"可期，但是我国经济的复苏之路仍然道远途长。

另一方面，来自上市公司业绩的压力不可避免。众所周知，2011年上市公司总体业绩下滑已成定局，随着年报公布期的临近，市场对於企业盈利的担忧不断积聚，而这种担忧直接反映到盘面上就是未来市场很有可能出现"业绩杀"行情。

由於今日指数大涨并没有出现和涨幅相匹配的成交金额，因此短期内，投资者对A股市场後期走势有必要保持一份警惕，建议投资者关注指标股动向和成交金额的变化，如果成交再度出现萎缩就要小心了。

总的来说，当前的经济环境决定了多空双方的争夺势必激烈，这也导致了A股市场的震荡幅度有所加大，直接加大了投资者的操作难度。

未来A股还要经受不确定性的考验，而资金推动总是将股指推向高估值的泡沫顶端，单纯依靠政策刺激、指标股护盘的行为只能加快资金出逃的速度。只有扎实的企业盈利增长，才是最稳定的上涨基础。（完）

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